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  • Кобелев: «После перехода в «Анжи» Кокорин никак не может прийти в себя»

Кобелев: «После перехода в «Анжи» Кокорин никак не может прийти в себя»

22 февраля 2017, 17:35
13

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что переход экс-нападающего московского клуба Александра Кокорина в «Анжи» в 2013 году плохо отразился на выступлениях форварда. Отметим, что нынешний игрок «Зенита» не провел за махачкалинскую команду ни одного матча.

– Лично вы сталкивались с психологическими проблемами Кокорина. Разве огромные деньги, которые на него свалились, не испортили форварда?

– У нас любят считать чужие деньги. А я этого делать не буду. Просто считаю, что его переход из «Динамо» в «Анжи» сыграл с ним злую шутку.

– И это при том, что за махачкалинцев он не провел ни одного матча…

– Все равно считаю, что после того трансфера он никак не может прийти в себя. Даже не знаю, что ему можно посоветовать. Все зависит только от него.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 17 матчей, в которых записал на свой счет три гола и две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Кокорин Александр Кобелев Андрей
Комментарии (13)
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RedGreenHooligan
1487774295
аааа так во всем Анжи виноват.... а мы то думали шампусик....
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lek!
1487776231
Детские отмазки , он там и матча не сыграл и вообще по моему месяц был и то в Москве , что для него поменялось ??
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Chernyi Lis
1487776641
после перехода в самолюбие не может прийти..самозазвездился баран..гнать таких..всех тех годов выгнать в зашей..пусть пока будем проигрывать с другими более патриотичными..но это будет временно
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Chernyi Lis
1487776773
любим считать сука ты..если не отрабатывает или отмывает..ты тоже в той же стае..
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XaXatyn
1487781083
Да именно переход в Анжи наложил на него отпечаток ! Надо сука над ошибками работать, а не бухать после поражений !
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VVM1964
1487781495
БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ НАДО НАД СОБОЙ И ПОМЕНЬШЕ ПОНТОВ .
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Юрий Крутько
1487781636
Огромный контракт при переходе в Анжи остановил прогресс Кокорина...Не все выдерживают проверку большими деньгами.
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Freux
1487815503
Он теперь только деньги ищет,а не игру))
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ijgjr
1487839511
Кобелев очень точно подметил после перехода -СМИ кроме Кокорина ни кого не видели началось его травля в СМИ- болелы повелись на этом - а розобраться в этом не кто не хочет - почем ему не давали играть в Анжи - кто в этом заинтересован был
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Abrek06r
1487865410
да причем тут деньги! просто Кокорин не может поймать волну своей игры вот и все!!!
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