Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кобелев: «После перехода в «Анжи» Кокорин никак не может прийти в себя»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что переход экс-нападающего московского клуба Александра Кокорина в «Анжи» в 2013 году плохо отразился на выступлениях форварда. Отметим, что нынешний игрок «Зенита» не провел за махачкалинскую команду ни одного матча.

    – Лично вы сталкивались с психологическими проблемами Кокорина. Разве огромные деньги, которые на него свалились, не испортили форварда?

    – У нас любят считать чужие деньги. А я этого делать не буду. Просто считаю, что его переход из «Динамо» в «Анжи» сыграл с ним злую шутку.

    – И это при том, что за махачкалинцев он не провел ни одного матча…

    – Все равно считаю, что после того трансфера он никак не может прийти в себя. Даже не знаю, что ему можно посоветовать. Все зависит только от него.

    В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 17 матчей, в которых записал на свой счет три гола и две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2017 17:35
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Abrek06r 23 февраля 2017, 18:56

      да причем тут деньги! просто Кокорин не может поймать волну своей игры вот и все!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 23 февраля 2017, 11:45

      Кобелев очень точно подметил после перехода -СМИ кроме Кокорина ни кого не видели началось его травля в СМИ- болелы повелись на этом - а розобраться в этом не кто не хочет - почем ему не давали играть в Анжи - кто в этом заинтересован был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 23 февраля 2017, 05:05

      Он теперь только деньги ищет,а не игру))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 22 февраля 2017, 19:40

      Огромный контракт при переходе в Анжи остановил прогресс Кокорина...Не все выдерживают проверку большими деньгами.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > Юрий Крутько 23 февраля 2017, 11:31

      Все вы ведетесь на СМИ - а ты объясни почему ему не давали играть не Москвы ли это рука

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 февраля 2017, 19:31

      Да именно переход в Анжи наложил на него отпечаток ! Надо сука над ошибками работать, а не бухать после поражений !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 февраля 2017, 18:43

      бухал кальяничал..пример взял повелся после некоторых..а там таких не только не любят..не навидят..сам сука виновен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 22 февраля 2017, 18:30

      " ... не знаю, что ему можно посоветовать..."
      Посоветуй податься в жиголо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 февраля 2017, 18:19

      любим считать сука ты..если не отрабатывает или отмывает..ты тоже в той же стае..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 февраля 2017, 18:17

      после перехода в самолюбие не может прийти..самозазвездился баран..гнать таких..всех тех годов выгнать в зашей..пусть пока будем проигрывать с другими более патриотичными..но это будет временно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 22 февраля 2017, 18:10

      Детские отмазки , он там и матча не сыграл и вообще по моему месяц был и то в Москве , что для него поменялось ??

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11