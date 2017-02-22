Кобелев: «После перехода в «Анжи» Кокорин никак не может прийти в себя»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что переход экс-нападающего московского клуба Александра Кокорина в «Анжи» в 2013 году плохо отразился на выступлениях форварда. Отметим, что нынешний игрок «Зенита» не провел за махачкалинскую команду ни одного матча.

– Лично вы сталкивались с психологическими проблемами Кокорина. Разве огромные деньги, которые на него свалились, не испортили форварда?

– У нас любят считать чужие деньги. А я этого делать не буду. Просто считаю, что его переход из «Динамо» в «Анжи» сыграл с ним злую шутку.

– И это при том, что за махачкалинцев он не провел ни одного матча…

– Все равно считаю, что после того трансфера он никак не может прийти в себя. Даже не знаю, что ему можно посоветовать. Все зависит только от него.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 17 матчей, в которых записал на свой счет три гола и две результативные передачи.