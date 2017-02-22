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    Борис Игнатьев считает, что «Фенербахче» победит «Краснодар» в ответном матче

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром». По мнению специалиста, турецкий клуб одержит победу над «быками».

    «Краснодар» хорошо смотрелся в первом матче. Команда продемонстрировала уверенный командный футбол, все было понятно с тактикой. Единственное, чего не хватило – результативности в атакующих действиях.

    Что касается предстоящей встречи, наверное, из всех трех клубов, которые представляют Россию в Еврокубках, самая сложная ситуация у «Краснодара». Во-первых, в «Фенербахче» выйдут восстановившиеся после травм футболисты. Во-вторых, определенную силу своей команде придадут турецкие болельщики. Думаю, преимущество на стороне соперника. На мой взгляд, в предстоящем матче «Фенербахче» одержит победу», – сказал Игнатьев.

    Напомним, что матч «Фенербахче» – «Краснодар» пройдет сегодня в Стамбуле и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2017 16:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 февраля 2017, 18:31

      Нас всех устроит победа Фенербахче, если при этом быки пройдут дальше)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 22 февраля 2017, 17:54

      А я за ничейку!!!!

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 февраля 2017, 17:34

      Главное что бы Краснодар прошел дальше, а побеждает пусть Фенер!

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