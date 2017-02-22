Борис Игнатьев считает, что «Фенербахче» победит «Краснодар» в ответном матче

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром». По мнению специалиста, турецкий клуб одержит победу над «быками».

«Краснодар» хорошо смотрелся в первом матче. Команда продемонстрировала уверенный командный футбол, все было понятно с тактикой. Единственное, чего не хватило – результативности в атакующих действиях.

Что касается предстоящей встречи, наверное, из всех трех клубов, которые представляют Россию в Еврокубках, самая сложная ситуация у «Краснодара». Во-первых, в «Фенербахче» выйдут восстановившиеся после травм футболисты. Во-вторых, определенную силу своей команде придадут турецкие болельщики. Думаю, преимущество на стороне соперника. На мой взгляд, в предстоящем матче «Фенербахче» одержит победу», – сказал Игнатьев.

Напомним, что матч «Фенербахче» – «Краснодар» пройдет сегодня в Стамбуле и начнется в 20:00 по московскому времени.