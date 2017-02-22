Эрнани: «В «Зените» у меня есть возможность играть на самом высоком уровне»

Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу. Бразилец признался, что до перехода в петербургский клуб он не знал румынского специалиста.

– Вы раньше знали Мирчу Луческу?

– Нет. Я слышал о нем, потому что он работал с Фернандиньо и Жадсоном, которые играли в моем бывшем клубе, а также с другими бразильскими игроками. Я знаю, что ему нравится работать с футболистами из нашей страны, потому постарался его немного изучить.

– Жулиано сказал, что Лучесу звонил ему лично. Вам тоже?

– Нет-нет. Я был в отпуске, все отдыхали. Я прилетел в Россию, прошел необходимое обследование, а потом вернулся в Бразилию. После чемпионата у меня было несколько свободных дней, которые я провел с семьей. Лично с Луческу я пообщался только после того, как во второй раз прилетел в Россию.

– Как он помогал вам адаптироваться? Что он говорил человеку, попавшему в совершенно другой мир?

– Он рассказал, что от меня требуется, как я могу усилить команду и что ему не нравится во время матчей. Так что у меня есть возможность играть на самом высоком уровне. Он постоянно говорит со мной, и это хорошо. Я всегда получаю от него советы.

Напомним, что Эрнани перешел в «Зенит» этой зимой из «Атлетико Паранаэнсе».