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    Эрнани: «В «Зените» у меня есть возможность играть на самом высоком уровне»

    Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу. Бразилец признался, что до перехода в петербургский клуб он не знал румынского специалиста.

    – Вы раньше знали Мирчу Луческу?

    – Нет. Я слышал о нем, потому что он работал с Фернандиньо и Жадсоном, которые играли в моем бывшем клубе, а также с другими бразильскими игроками. Я знаю, что ему нравится работать с футболистами из нашей страны, потому постарался его немного изучить.

    – Жулиано сказал, что Лучесу звонил ему лично. Вам тоже?

    – Нет-нет. Я был в отпуске, все отдыхали. Я прилетел в Россию, прошел необходимое обследование, а потом вернулся в Бразилию. После чемпионата у меня было несколько свободных дней, которые я провел с семьей. Лично с Луческу я пообщался только после того, как во второй раз прилетел в Россию.

    – Как он помогал вам адаптироваться? Что он говорил человеку, попавшему в совершенно другой мир?

    – Он рассказал, что от меня требуется, как я могу усилить команду и что ему не нравится во время матчей. Так что у меня есть возможность играть на самом высоком уровне. Он постоянно говорит со мной, и это хорошо. Я всегда получаю от него советы.

    Напомним, что Эрнани перешел в «Зенит» этой зимой из «Атлетико Паранаэнсе».

    Источник: УЕФА

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    22.02.2017 15:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 22 февраля 2017, 18:46

      ждем результата

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 февраля 2017, 18:38

      в ЛЕ с Андерлехтом? и это высокий уровень парень еще не играл с грандами в ЛЧ и вряд ли скоро сыграет

      0
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      Рейтинг: +4843

      neveldomha 22 февраля 2017, 16:40

      Странная манера паса у этого парня. Такое ощущение, что он не пасует, а отпинывает мяч от себя. Смотрится как то не технично.

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