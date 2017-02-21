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    Нападающий «Сент-Этьена»: «Ибрагимович сыграет против нас? Вот дерьмо»

    Нападающий «Сент-Этьена» Ромен Амума перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» остался разочарован, что в игре сможет принять форвард «красных дьяволов» Златан Ибрагимович.

    Напомним, в первой встрече, которая завершилась крупной победой английской команды, швед сделал хет-трик. Теперь в активе 35-летнего игрока 17 голов в ворота французского клуба в 14 матчах.

    «Ибрагимович не сыграет против нас, верно? Сыграет? Вот дерьмо. А что еще можно сказать в этой ситуации?» – сказал Амума.

    Ответный матч пройдет завтра на стадионе «Жеффруа-Гишар» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    21.02.2017 22:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 22 февраля 2017, 00:39

      новость дня :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 февраля 2017, 22:34

      зато честно)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 21 февраля 2017, 22:34

      НЕ ПОНЯЛ, дерьмо - ибрагимович или дерьмо что он сыграет?

      2
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      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > спанчес 21 февраля 2017, 22:34

      он наделся что Златан на скамейке посидит) рассторился)

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 февраля 2017, 22:26

      Французы в шоке.

      0
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      Рейтинг: -17

      stifn1 21 февраля 2017, 22:17

      мммм, интересно то как

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