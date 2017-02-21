Нападающий «Сент-Этьена»: «Ибрагимович сыграет против нас? Вот дерьмо»

Нападающий «Сент-Этьена» Ромен Амума перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» остался разочарован, что в игре сможет принять форвард «красных дьяволов» Златан Ибрагимович.

Напомним, в первой встрече, которая завершилась крупной победой английской команды, швед сделал хет-трик. Теперь в активе 35-летнего игрока 17 голов в ворота французского клуба в 14 матчах.

«Ибрагимович не сыграет против нас, верно? Сыграет? Вот дерьмо. А что еще можно сказать в этой ситуации?» – сказал Амума.

Ответный матч пройдет завтра на стадионе «Жеффруа-Гишар» и начнется в 20:00 по московскому времени.