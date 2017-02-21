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  • Нападающий «Сент-Этьена»: «Ибрагимович сыграет против нас? Вот дерьмо»

Нападающий «Сент-Этьена»: «Ибрагимович сыграет против нас? Вот дерьмо»

21 февраля 2017, 22:08
6

Нападающий «Сент-Этьена» Ромен Амума перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» остался разочарован, что в игре сможет принять форвард «красных дьяволов» Златан Ибрагимович.

Напомним, в первой встрече, которая завершилась крупной победой английской команды, швед сделал хет-трик. Теперь в активе 35-летнего игрока 17 голов в ворота французского клуба в 14 матчах.

«Ибрагимович не сыграет против нас, верно? Сыграет? Вот дерьмо. А что еще можно сказать в этой ситуации?» – сказал Амума.

Ответный матч пройдет завтра на стадионе «Жеффруа-Гишар» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: Goal.com
Лига Европы Сент-Этьен Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан Амума Ромен
Комментарии (6)
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stifn1
1487704651
мммм, интересно то как
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kykyi
1487705201
Французы в шоке.
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спанчес
1487705643
НЕ ПОНЯЛ, дерьмо - ибрагимович или дерьмо что он сыграет?
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Cant Stop
1487705653
зато честно)
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Mr_Murder
1487713189
новость дня :)))
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