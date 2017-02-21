Шалимов: «Безопасно ли в Турции? Мы об этом не думаем. Для этого есть специальные люди»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сообщил, что футболисты его команды Павел Мамаев, Марат Измайлов и Сергей Петров не смогут сыграть в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

«В Стамбул прилетели 16 полевых игроков и три вратаря из заявленных на Лигу Европу. Мамаев, Измайлов и Петров сейчас играть не готовы», — отметил Шалимов.

Также специалист высказал мнение по поводу возможных проблем с безопасностью в Турции.

«Мы об этом не думаем, мы играем в Лиге Европы, в серьезном турнире. Мы думаем о том, как сыграть, а на остальное стараемся не отвлекаться. Есть люди, которые занимаются организацией безопасности на матче».

Напомним, что матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» пройдет 22 февраля в Стамбуле.