Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шалимов: «Безопасно ли в Турции? Мы об этом не думаем. Для этого есть специальные люди»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сообщил, что футболисты его команды Павел Мамаев, Марат Измайлов и Сергей Петров не смогут сыграть в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

    «В Стамбул прилетели 16 полевых игроков и три вратаря из заявленных на Лигу Европу. Мамаев, Измайлов и Петров сейчас играть не готовы», — отметил Шалимов.

    Также специалист высказал мнение по поводу возможных проблем с безопасностью в Турции.

    «Мы об этом не думаем, мы играем в Лиге Европы, в серьезном турнире. Мы думаем о том, как сыграть, а на остальное стараемся не отвлекаться. Есть люди, которые занимаются организацией безопасности на матче».

    Напомним, что матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» пройдет 22 февраля в Стамбуле.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2017 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11