Владелец «Анжи»: «Мой ориентир – «Манчестер Юнайтед» времен Фергюсона»

Владелец «Анжи» Осман Кадиев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о перспективах дагестанского клуба. По словам функционера, ориентир клуба – «Манчестер Юнайтед» времен Алекса Фергюсона.

«Корень у моего «Анжи» уже есть. Есть ребята, которых я хотел видеть в команде, есть коллектив тренеров, устоявшиеся менеджеры. Конечно, многое еще будет меняться, но не настолько, как раньше. Мой ориентир – «Манчестер Юнайтед» времен Фергюсона. Там было все настроено, как в хорошем симфоническом оркестре.

В первую очередь нам надо остаться в Премьер-лиге и сделать команду, которую я хочу видеть. Не боюсь того, что мы вылетим. Уверен, мы останемся. Важно не останавливать строительство команды. Если кто-то говорит, что селекция закончилась, он ничего не понимает в футболе. Пока идет футбол, идет и селекция.

Я ожидал, что будет сложнее уговорить игроков согласиться на снижение оклада, но все прошло нормально. Не скажу, что пришлось их переламывать. Все отнеслись с пониманием, за что я им благодарен», – сказал Кадиев.

«Анжи» на данный момент располагается на 11-м месте в турнирной таблице РФПЛ.