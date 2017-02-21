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  • Владелец «Анжи»: «Мой ориентир – «Манчестер Юнайтед» времен Фергюсона»

Владелец «Анжи»: «Мой ориентир – «Манчестер Юнайтед» времен Фергюсона»

21 февраля 2017, 01:46
20

Владелец «Анжи» Осман Кадиев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о перспективах дагестанского клуба. По словам функционера, ориентир клуба – «Манчестер Юнайтед» времен Алекса Фергюсона.

«Корень у моего «Анжи» уже есть. Есть ребята, которых я хотел видеть в команде, есть коллектив тренеров, устоявшиеся менеджеры. Конечно, многое еще будет меняться, но не настолько, как раньше. Мой ориентир – «Манчестер Юнайтед» времен Фергюсона. Там было все настроено, как в хорошем симфоническом оркестре.

В первую очередь нам надо остаться в Премьер-лиге и сделать команду, которую я хочу видеть. Не боюсь того, что мы вылетим. Уверен, мы останемся. Важно не останавливать строительство команды. Если кто-то говорит, что селекция закончилась, он ничего не понимает в футболе. Пока идет футбол, идет и селекция.

Я ожидал, что будет сложнее уговорить игроков согласиться на снижение оклада, но все прошло нормально. Не скажу, что пришлось их переламывать. Все отнеслись с пониманием, за что я им благодарен», – сказал Кадиев.

«Анжи» на данный момент располагается на 11-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Фергюсон Алекс
Комментарии (20)
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la verdad
1487631450
Тебе до сэра лет 50 раком!!!
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artem 81
1487641439
Он что баню с вахтой перепутал или х. с пальцем?
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Амба Нагорск
1487646140
Дурачёк?
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Raider26
1487646431
Во накурился
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lekseij2007
1487647463
Тогда надо всех пенсионеров МЮ приглашать
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agil
1487648518
даже если каким то чудом получиться собрать этот оркестер то где ты дирижера фергюсона возмешь!!!!??? НАРОД ВЫ НЕ В КУРСЕ ЧЕ КУРЯТ НАШИ ЧИНОВНИКИ???!!!
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vgarakh
1487672405
Смешной парнишка
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BorisoW
1487676037
А есть столько евриков-то???
Ответить
Зэб
1487677027
Ориентир достойный для подражания.Но возникает много но.....
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RJM555
1487700401
..................вот это находка для журналюг, теперь им есть у кого брать сенсеции..................а вообще то этот парень круглый дурак!
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