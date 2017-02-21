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    Владелец «Анжи»: «Мой ориентир – «Манчестер Юнайтед» времен Фергюсона»

    Владелец «Анжи» Осман Кадиев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о перспективах дагестанского клуба. По словам функционера, ориентир клуба – «Манчестер Юнайтед» времен Алекса Фергюсона.

    «Корень у моего «Анжи» уже есть. Есть ребята, которых я хотел видеть в команде, есть коллектив тренеров, устоявшиеся менеджеры. Конечно, многое еще будет меняться, но не настолько, как раньше. Мой ориентир – «Манчестер Юнайтед» времен Фергюсона. Там было все настроено, как в хорошем симфоническом оркестре.

    В первую очередь нам надо остаться в Премьер-лиге и сделать команду, которую я хочу видеть. Не боюсь того, что мы вылетим. Уверен, мы останемся. Важно не останавливать строительство команды. Если кто-то говорит, что селекция закончилась, он ничего не понимает в футболе. Пока идет футбол, идет и селекция.

    Я ожидал, что будет сложнее уговорить игроков согласиться на снижение оклада, но все прошло нормально. Не скажу, что пришлось их переламывать. Все отнеслись с пониманием, за что я им благодарен», – сказал Кадиев.

    «Анжи» на данный момент располагается на 11-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2017 01:46
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +571

      RJM555 21 февраля 2017, 21:06

      ..................вот это находка для журналюг, теперь им есть у кого брать сенсеции..................а вообще то этот парень круглый дурак!

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 21 февраля 2017, 14:37

      Ориентир достойный для подражания.Но возникает много но.....

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 21 февраля 2017, 14:20

      А есть столько евриков-то???

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 февраля 2017, 13:20

      Смешной парнишка

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 февраля 2017, 11:30

      Белая горячка.Видимо каждый новый человек в анжи так бурно празднует свой приход,что потом не может выйти из этого состояния.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 февраля 2017, 10:36

      Какой забавный чувак! Просто находка для РФПЛ. Хорошо когда в лиге есть такой стендап-комик. При условии, конечно, что он не в твоей команде...

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 февраля 2017, 10:13

      Языком то у нас особо в футболе все горазды работать. Вон в следующем году ЧМ выиграем по планам Фурсенко.
      Лишь бы не очередной бизнесмен, которые завел себе новую игрушку типа FIFA meneger, только еще и с ресурсами небольшими.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 21 февраля 2017, 07:53

      А в 2025 на "Анжи-Арене" состоится Первый Межгалактический футбольный турнир... Ну или на " Динамо", если с "Анжи-Ареной" не получится договориться...

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 21 февраля 2017, 07:05

      Ни х.. себе заявленнице!

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      Рейтинг: +120

      agil 21 февраля 2017, 06:41

      даже если каким то чудом получиться собрать этот оркестер то где ты дирижера фергюсона возмешь!!!!??? НАРОД ВЫ НЕ В КУРСЕ ЧЕ КУРЯТ НАШИ ЧИНОВНИКИ???!!!

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      Рейтинг: -92

      Raxor > agil 21 февраля 2017, 10:07

      он же не сказал что соберет такую же сильную команду как мю, он хочет чтоб в анжи было все так же идеально слажено, как в мю при Фергюсоне.

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