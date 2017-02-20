Бубнов сомневается, что «Краснодар» пройдет «Фенербахче»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о противостоянии «Краснодара» и «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы. Напомним, первый матч закончился победой российской команды со счетом 1:0.

«После первого гола в матче «Краснодар» – «Фенербахче», я думал, что счет будет крупный. «Краснодар» очень лихо начал, а зная их проблемы, в это даже сначала не верилось. Ключевым моментом в том матче стал сейв вратаря гостей, который отразил удар Подберезкина. Насторожило то, что «Краснодар» сдал во втором тайме в физическом плане. К примеру, если «Зенит» проиграл свой матч, то он наоборот во втором тайме только прибавил.

Конечно, первые 10-15 минут будут определяющими в ответной игре. Если турки смогут забить быстрый гол, то они смогут развить свой успех. Да, «Краснодару» придется играть вторым номером. Это не вызывает сомнений. Главное, что им нужно, так это организованно обороняться, а они это умеют. Если говорить об исходе, то у меня есть большие сомнения о проходе «Краснодара». Я буду только рад, если им удастся выстоять, но будет очень тяжело», – сказал Бубнов.

Ответная встреча состоится 22 февраля в 20:00 по московскому времени.