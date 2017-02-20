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    Бубнов сомневается, что «Краснодар» пройдет «Фенербахче»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о противостоянии «Краснодара» и «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы. Напомним, первый матч закончился победой российской команды со счетом 1:0.

    «После первого гола в матче «Краснодар» – «Фенербахче», я думал, что счет будет крупный. «Краснодар» очень лихо начал, а зная их проблемы, в это даже сначала не верилось. Ключевым моментом в том матче стал сейв вратаря гостей, который отразил удар Подберезкина. Насторожило то, что «Краснодар» сдал во втором тайме в физическом плане. К примеру, если «Зенит» проиграл свой матч, то он наоборот во втором тайме только прибавил.

    Конечно, первые 10-15 минут будут определяющими в ответной игре. Если турки смогут забить быстрый гол, то они смогут развить свой успех. Да, «Краснодару» придется играть вторым номером. Это не вызывает сомнений. Главное, что им нужно, так это организованно обороняться, а они это умеют. Если говорить об исходе, то у меня есть большие сомнения о проходе «Краснодара». Я буду только рад, если им удастся выстоять, но будет очень тяжело», – сказал Бубнов.

    Ответная встреча состоится 22 февраля в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Спорт FM

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    20.02.2017 20:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +354

      REDAT 22 февраля 2017, 15:24

      …:::★☆★ ★☆★:::…Вперед любимый клуб "Краснодар",надо проходить Турок!!!!!!!!!!…:::★☆★ ★☆★:::…Удачи и победы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 22 февраля 2017, 10:10

      Бубнов сомневается.... Ну и @@@ с ним..., пусть сомневается. Поживём - посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 февраля 2017, 08:10

      Краснодар играет в свой футбол и это его уровень, а там как ляжет карта...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 февраля 2017, 07:04

      Надо чтобы все три команды проходили дальше. Всем удачи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 20 февраля 2017, 21:32

      Бубнов тот ещё эксперт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 20 февраля 2017, 21:26

      при Адвокате Фенер не так агрессивен, как в играх против Локо... у Краснодара все шансы есть!

      -1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 20 февраля 2017, 21:06

      Краснодар первым забьет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > VVM1964 21 февраля 2017, 09:19

      К бабке не ходи!

      -1
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 20 февраля 2017, 21:00

      В Турции будет ничья и Краснодар выйдет по сумме двух матчей.

      0
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