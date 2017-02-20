Геркус: «Вопрос с Алексеем Миранчуком решится в ближайшее время»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о трансферных планах железнодорожников на оставшиеся пять дней до закрытия зимнего окна в России, а также поведал, как обстоят дела с возможным уходом из клуба полузащитника Алексея Миранчука.

– До закрытия трансферного окна остается пять дней. Усилится ли кем-то «Локомотив» в эти сроки?

– Мы нацелены на это. Не исключено, что трансферная интрига сохранится до последнего дня.

– Информация об интересе к 22-летнему центральному защитнику чилийского «Универсидад Католика» соответствует действительности?

– На данный момент такого интереса нет.

– Если я правильно понимаю, идет поиск нападающего и центрального защитника.

– Плюс, в идеале, футболистов на фланги.

– Много крови у вас выпила вся эта история с Миранчуком?

– Пара литров еще осталась. Вообще осадок тяжелый, конечно. Итоги будем подводить, когда все закончится. Не стану скрывать, переход Алексея в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен. Даже так: процесс близок к завершению.

– Давайте уточним. Алексей Миранчук отозвал заявление об уходе из «Локомотива». Но это не значит, что он не уйдет?

– Пока все идет к продаже. Основной приоритет самого футболиста – продолжить карьеру в другом клубе. Мы хотим его оставить, но Алексей видит себя не в «Локомотиве». В такой ситуации продать игрока с выгодой для клуба – логичный шаг. В этом направлении мы и работаем.

– Если Миранчук видит себя в другом клубе, зачем он забирал заявление?

– Потому что заявление об уходе – рискованный и неправовой способ покинуть клуб. Правильный способ – чтобы клуб-покупатель обратился к нам с просьбой о трансфере. Это, собственно, сейчас и происходит.

– Вопрос может решиться в текущее трансферное окно?

– Да, с высокой долей вероятности – в ближайшее время.

– Возможен вариант, при котором этой зимой «Локомотив» никого больше не купит?

– Как я уже сказал, мы намерены усилиться. Не готов конкретизировать, будет ли это полноценный трансфер или аренда.