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    Геркус: «Вопрос с Алексеем Миранчуком решится в ближайшее время»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о трансферных планах железнодорожников на оставшиеся пять дней до закрытия зимнего окна в России, а также поведал, как обстоят дела с возможным уходом из клуба полузащитника Алексея Миранчука.

    – До закрытия трансферного окна остается пять дней. Усилится ли кем-то «Локомотив» в эти сроки?

    – Мы нацелены на это. Не исключено, что трансферная интрига сохранится до последнего дня.

    – Информация об интересе к 22-летнему центральному защитнику чилийского «Универсидад Католика» соответствует действительности?

    – На данный момент такого интереса нет.

    – Если я правильно понимаю, идет поиск нападающего и центрального защитника.

    – Плюс, в идеале, футболистов на фланги.

    – Много крови у вас выпила вся эта история с Миранчуком?

    – Пара литров еще осталась. Вообще осадок тяжелый, конечно. Итоги будем подводить, когда все закончится. Не стану скрывать, переход Алексея в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен. Даже так: процесс близок к завершению.

    – Давайте уточним. Алексей Миранчук отозвал заявление об уходе из «Локомотива». Но это не значит, что он не уйдет?

    – Пока все идет к продаже. Основной приоритет самого футболиста – продолжить карьеру в другом клубе. Мы хотим его оставить, но Алексей видит себя не в «Локомотиве». В такой ситуации продать игрока с выгодой для клуба – логичный шаг. В этом направлении мы и работаем.

    – Если Миранчук видит себя в другом клубе, зачем он забирал заявление?

    – Потому что заявление об уходе – рискованный и неправовой способ покинуть клуб. Правильный способ – чтобы клуб-покупатель обратился к нам с просьбой о трансфере. Это, собственно, сейчас и происходит.

    – Вопрос может решиться в текущее трансферное окно?

    – Да, с высокой долей вероятности – в ближайшее время.

    – Возможен вариант, при котором этой зимой «Локомотив» никого больше не купит?

    – Как я уже сказал, мы намерены усилиться. Не готов конкретизировать, будет ли это полноценный трансфер или аренда.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.02.2017 17:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +71

      besk 20 февраля 2017, 19:57

      Санта-барбара продолжается))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 20 февраля 2017, 19:54

      Большая вероятность, что цена охладит пыл желающих, и будет дарование сидеть на лавке или в дубле...

      0
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