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Кутепов: «О золоте «Спартака» даже рано заикаться»

20 февраля 2017, 01:01
7

Защитник «Спартака» Илья Кутепов выразил мнение, что на данный момент рано говорить о возможном чемпионстве московского клуба по итогам нынешнего сезона. На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ первое место, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

– Все вокруг твердят о скором чемпионстве «Спартака». Нагнетают и нагнетают. Как заглушить волнение?

– У меня способ такой – не думать об этом вообще. Сосредоточиться на ближайшей цели, матче с «Краснодаром» 5 марта. Рано о золоте даже заикаться!

– Таски в случае, если займете первое место, готов дойти пешком до Германии. Народ любит обещания. Вот и вы что-то придумайте.

– (после паузы) От меня же потом не отстанут, пока не выполню!

– Это разумно. Пообещайте побриться наголо, например.

– Ни в коем случае! Была уже такая история!

– Неужели стриглись?

– С Академией поехали играть за выход в финальную часть чемпионата России. Тренер забросил идею: «Если не пробьемся – все вы стрижетесь налысо. Если выходим – сбриваю усы!». Но я прямо тогда сказал – в этом споре не участвую. Не подписываюсь: «Как бы ни сыграли – останусь с волосами». Мы вышли – тренер тоже слово не сдержал, усы не сбрил. А я и сейчас ничего обещать не буду. Меня же точно не отпустят!

В нынешнем сезоне Кутепов провел за «Спартак» в РФПЛ 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (7)
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СашкаГуров
1487542221
Золотые слова лет через 100 можно будет говорить
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mialkov
1487546613
Прав Кутепов, говорить о чемпионстве незачем, надо за него сражаться в каждом матче!
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Диктор
1487564907
Выходите на поле и доказывайте нам ,что мы не зря верим в команду.
Ответить
Архипелаг Гуляк
1487566978
Мы ещё услышим весной от свинофанов-:"Каррера иди сюда билать"! -или-:"Да дайте жЫ Каррере поработать"!
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subbotaspartak
1487572512
Не надо заикаться, говорите внятно,
Нам в итоге - будет приятно.
Ответить
VVM1964
1487576423
ДОСТАЛИ УЖЕ ЭТИ ЖУРНАЛИСТЫ И ЭКСПЕРТЫ СО " СПАРТАКОВСКИМ ЗОЛОТОМ " , ДАЙТЕ КОМАНДЕ СПОКОЙНО ТРЕНИРОВАТЬСЯ И ИГРАТЬ, А " ЗОЛОТО " ПОВЕСИМ В КОНЦЕ ЧЕМПИОНАТА ТОМУ КТО ЕГО ВЫИГРАЕТ И ВОТ ТОГДА - ХОТЬ УСРИТЕСЬ ДОСТОЙНЫ ИЛИ НЕТ .
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