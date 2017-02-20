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    Кутепов: «О золоте «Спартака» даже рано заикаться»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов выразил мнение, что на данный момент рано говорить о возможном чемпионстве московского клуба по итогам нынешнего сезона. На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ первое место, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

    – Все вокруг твердят о скором чемпионстве «Спартака». Нагнетают и нагнетают. Как заглушить волнение?

    – У меня способ такой – не думать об этом вообще. Сосредоточиться на ближайшей цели, матче с «Краснодаром» 5 марта. Рано о золоте даже заикаться!

    – Таски в случае, если займете первое место, готов дойти пешком до Германии. Народ любит обещания. Вот и вы что-то придумайте.

    – (после паузы) От меня же потом не отстанут, пока не выполню!

    – Это разумно. Пообещайте побриться наголо, например.

    – Ни в коем случае! Была уже такая история!

    – Неужели стриглись?

    – С Академией поехали играть за выход в финальную часть чемпионата России. Тренер забросил идею: «Если не пробьемся – все вы стрижетесь налысо. Если выходим – сбриваю усы!». Но я прямо тогда сказал – в этом споре не участвую. Не подписываюсь: «Как бы ни сыграли – останусь с волосами». Мы вышли – тренер тоже слово не сдержал, усы не сбрил. А я и сейчас ничего обещать не буду. Меня же точно не отпустят!

    В нынешнем сезоне Кутепов провел за «Спартак» в РФПЛ 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2017 01:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 февраля 2017, 09:35

      Не надо заикаться, говорите внятно,

      Нам в итоге - будет приятно.

      2
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 20 февраля 2017, 08:02

      Мы ещё услышим весной от свинофанов-:"Каррера иди сюда билать"!
      -или-:"Да дайте жЫ Каррере поработать"!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 февраля 2017, 07:28

      Выходите на поле и доказывайте нам ,что мы не зря верим в команду.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 февраля 2017, 02:23

      Прав Кутепов, говорить о чемпионстве незачем, надо за него сражаться в каждом матче!

      3
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      Рейтинг: +48

      Boby > mialkov 20 февраля 2017, 06:46

      Мячь круглый, поле ровное играть надо.

      2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 20 февраля 2017, 01:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Золотые слова лет через 100 можно будет говорить

      -4
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