Кутепов: «О золоте «Спартака» даже рано заикаться»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов выразил мнение, что на данный момент рано говорить о возможном чемпионстве московского клуба по итогам нынешнего сезона. На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ первое место, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

– Все вокруг твердят о скором чемпионстве «Спартака». Нагнетают и нагнетают. Как заглушить волнение?

– У меня способ такой – не думать об этом вообще. Сосредоточиться на ближайшей цели, матче с «Краснодаром» 5 марта. Рано о золоте даже заикаться!

– Таски в случае, если займете первое место, готов дойти пешком до Германии. Народ любит обещания. Вот и вы что-то придумайте.

– (после паузы) От меня же потом не отстанут, пока не выполню!

– Это разумно. Пообещайте побриться наголо, например.

– Ни в коем случае! Была уже такая история!

– Неужели стриглись?

– С Академией поехали играть за выход в финальную часть чемпионата России. Тренер забросил идею: «Если не пробьемся – все вы стрижетесь налысо. Если выходим – сбриваю усы!». Но я прямо тогда сказал – в этом споре не участвую. Не подписываюсь: «Как бы ни сыграли – останусь с волосами». Мы вышли – тренер тоже слово не сдержал, усы не сбрил. А я и сейчас ничего обещать не буду. Меня же точно не отпустят!

В нынешнем сезоне Кутепов провел за «Спартак» в РФПЛ 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.