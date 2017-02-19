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    «Наполи» впервые за семь лет не проигрывает в Серии А 14 матчей подряд

    В матче 25-го тура Серии А «Наполи» в гостях уверенно обыграл «Кьево» со счетом 3:1. Таким образом, неаполитанский клуб продлил беспроигрышную серию в рамках чемпионата Италии до 14 встреч кряду, чего не было с командой с января 2010 года.

    Отметим, что на данный момент «Наполи» занимает в турнирной таблице Серии А второе место, имея в активе 54 очка. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет девять баллов. Следующий матч неаполитанского клуба пройдет 26 февраля в рамках 26-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».

    Источник: Opta

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    19.02.2017 19:35
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