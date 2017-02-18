Ламберт: «Никогда не осознавал, что я победил Конте в финале Лиги чемпионов в 1997-м году. Будем считать, что теперь между нами ничья»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Пол Ламберт после поражения от «Челси» (0:1) в 5-м раунде Кубка Англии вспомнил о противостоянии с Антонио Конте в качестве футболиста.

«Никогда не осознавал, что я победил Конте в финале Лиги чемпионов сезона-1996/97, когда моя «Боруссия» обыграла «Ювентус». Будем считать, что теперь между нами ничья 1:1», — сказал Ламберт.

Шотландец выступал за немецкий клуб на протяжении одного сезона, по итогам которого стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка Германии и бронзовым призером чемпионата.

«Вулверхэмптон» занимает 19-е место из 24-х в турнирной таблице Чемпионшипа.