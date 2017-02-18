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    Ламберт: «Никогда не осознавал, что я победил Конте в финале Лиги чемпионов в 1997-м году. Будем считать, что теперь между нами ничья»

    Главный тренер «Вулверхэмптона» Пол Ламберт после поражения от «Челси» (0:1) в 5-м раунде Кубка Англии вспомнил о противостоянии с Антонио Конте в качестве футболиста.

    «Никогда не осознавал, что я победил Конте в финале Лиги чемпионов сезона-1996/97, когда моя «Боруссия» обыграла «Ювентус». Будем считать, что теперь между нами ничья 1:1», — сказал Ламберт.

    Шотландец выступал за немецкий клуб на протяжении одного сезона, по итогам которого стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка Германии и бронзовым призером чемпионата.

    «Вулверхэмптон» занимает 19-е место из 24-х в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Источник: Twitter

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    18.02.2017 23:08
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