Цвейба: «Крылья Советов» и РФПЛ – это серьезно»

Новобранец «Крыльев Советов» Сандро Цвейба прокомментировал свой переход в стан самарского клуба.

«Здесь очень доброжелательный коллектив и отличная атмосфера. Поверьте, такое есть не везде. Ребята поддерживают друг друга и помогают мне освоиться на новом месте. В профессиональном плане «Крылья Советов» – новый вызов, новая ступень. РФПЛ – это серьезно, и я готов проявить себя», – заявил 23-летний футболист.

Также Сандро рассказал, что получает множество дельных советов от своего отца – известного в прошлом футболиста Ахрика Цвейбы.

«Отец дает мне много советов – как в футболе, так и в жизни. У него есть чему поучиться», – заключил Цвейба-младший.

Ранее сообщалось, что в Самару Цвейба перебрался на правах свободного агента.