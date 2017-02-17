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    Цвейба: «Крылья Советов» и РФПЛ – это серьезно»

    Новобранец «Крыльев Советов» Сандро Цвейба прокомментировал свой переход в стан самарского клуба.

    «Здесь очень доброжелательный коллектив и отличная атмосфера. Поверьте, такое есть не везде. Ребята поддерживают друг друга и помогают мне освоиться на новом месте. В профессиональном плане «Крылья Советов» – новый вызов, новая ступень. РФПЛ – это серьезно, и я готов проявить себя», – заявил 23-летний футболист.

    Также Сандро рассказал, что получает множество дельных советов от своего отца – известного в прошлом футболиста Ахрика Цвейбы.

    «Отец дает мне много советов – как в футболе, так и в жизни. У него есть чему поучиться», – заключил Цвейба-младший.

    Ранее сообщалось, что в Самару Цвейба перебрался на правах свободного агента.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    17.02.2017 21:17
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