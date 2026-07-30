Губерниев одним словом описал главного тренера ЦСКА Игдисамова

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова.

«Надеюсь, что ЦСКА тоже будет бороться за высокие места. Давно пора!

В клубе молодцы, что сделали тренером Игдисамова. Я за него всеми руками и ногами, желаю возможности закрепиться. Это умный тренер, который понимает свое дело.

Меня очень приятно удивило, что Игдисамов нашел мой телефон и написал слова благодарности за поддержку. Я не ждал благодарностей, но подобная реакция говорит о том, что он абсолютно нормальный и воспитанный мужик. За таких тренеров хочется болеть. Мы с ним один раз поговорили, и все стало понятно», – сказал Губерниев.