Губерниев одним словом описал главного тренера ЦСКА Игдисамова

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова.
«Надеюсь, что ЦСКА тоже будет бороться за высокие места. Давно пора!
В клубе молодцы, что сделали тренером Игдисамова. Я за него всеми руками и ногами, желаю возможности закрепиться. Это умный тренер, который понимает свое дело.
Меня очень приятно удивило, что Игдисамов нашел мой телефон и написал слова благодарности за поддержку. Я не ждал благодарностей, но подобная реакция говорит о том, что он абсолютно нормальный и воспитанный мужик. За таких тренеров хочется болеть. Мы с ним один раз поговорили, и все стало понятно», – сказал Губерниев.
- 40-летний Игдисамов в мае 2026 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после отставки Фабио Челестини.
- Летом 2026 года он был утвержден в должности полноценного главного тренера.
- ЦСКА в 1-м туре РПЛ победил со счетом 2:1 «Балтику».
Источник: Metaratings