«Бавария» претендует на форварда «Торино», которого хотят приобрести «Реал» и «МЮ»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти попал в сферу интересов «Баварии». Утверждается, что в услугах 23-летнего итальянца заинтересован лично главный тренер мюнхенского клуба Карло Анчелотти.

Стоит отметить, что контракт форварда с «Торино» рассчитан до 2021 года, а сумма выкупа составляет 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше Серии А Белотти провел 21 матч, забив 17 голов и сделав три результативных паса.