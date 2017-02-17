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    «Бавария» претендует на форварда «Торино», которого хотят приобрести «Реал» и «МЮ»

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти попал в сферу интересов «Баварии». Утверждается, что в услугах 23-летнего итальянца заинтересован лично главный тренер мюнхенского клуба Карло Анчелотти.

    Стоит отметить, что контракт форварда с «Торино» рассчитан до 2021 года, а сумма выкупа составляет 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем розыгрыше Серии А Белотти провел 21 матч, забив 17 голов и сделав три результативных паса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 18:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      demir301 18 февраля 2017, 10:48

      Хороший игрок,теперь будет аукцион!Кто больше

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