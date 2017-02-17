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  • Аленичев готов возглавить иностранный клуб, если ему поступит предложение

Аленичев готов возглавить иностранный клуб, если ему поступит предложение

17 февраля 2017, 13:23
3

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих планах на будущее. Российский специалист признался, что хотел бы возглавить один из клубов РФПЛ.

— Вы знаете несколько языков. Сколько?

— Итальянский свободно, португальский уже подзабываю, а вот с английским проблемы. Двоечник, так скажу. Никогда ни о чем не жалею, но с детства надо было зубрить самый популярный язык… Хотя в некоторых регионах Европы достаточно того, что знаю я.

— У вас как раз есть доступ к итальянскому футболу. Можете представить себя, например, тренером клуба Серии В?

— А вы уже что-то знаете, да?

— Так у вас есть предложения?

— Об этом я не могу сказать. Если хотите, представить себя в Италии могу. Почему бы и нет? Не всегда же в России быть. Есть, конечно, приоритет: сейчас хотел бы тренировать в РФПЛ. Но если поступит конкретное предложение из-за границы, буду готов.

Напомним, что Аленичев покинул «Спартак» в августе 2016 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Италия Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
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Клим Чугункин.
1487330261
Иностранные клубы не готовы,что бы их тренировал Аленичев.
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Joko21
1487330335
да, ему нужно продолжать тренировать
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VVM1964
1487332586
ДАВАЙ ДИМА , НАБИРАЙСЯ ОПЫТА , А ТАМ ПОСМОТРИМ ... " НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ " .УДАЧИ .
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