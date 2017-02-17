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    Аленичев готов возглавить иностранный клуб, если ему поступит предложение

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих планах на будущее. Российский специалист признался, что хотел бы возглавить один из клубов РФПЛ.

    — Вы знаете несколько языков. Сколько?

    — Итальянский свободно, португальский уже подзабываю, а вот с английским проблемы. Двоечник, так скажу. Никогда ни о чем не жалею, но с детства надо было зубрить самый популярный язык… Хотя в некоторых регионах Европы достаточно того, что знаю я.

    — У вас как раз есть доступ к итальянскому футболу. Можете представить себя, например, тренером клуба Серии В?

    — А вы уже что-то знаете, да?

    — Так у вас есть предложения?

    — Об этом я не могу сказать. Если хотите, представить себя в Италии могу. Почему бы и нет? Не всегда же в России быть. Есть, конечно, приоритет: сейчас хотел бы тренировать в РФПЛ. Но если поступит конкретное предложение из-за границы, буду готов.

    Напомним, что Аленичев покинул «Спартак» в августе 2016 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.02.2017 13:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 февраля 2017, 14:18

      да, ему нужно продолжать тренировать

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    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 17 февраля 2017, 14:17

      Иностранные клубы не готовы,что бы их тренировал Аленичев.

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