Аленичев готов возглавить иностранный клуб, если ему поступит предложение

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих планах на будущее. Российский специалист признался, что хотел бы возглавить один из клубов РФПЛ.

— Вы знаете несколько языков. Сколько?

— Итальянский свободно, португальский уже подзабываю, а вот с английским проблемы. Двоечник, так скажу. Никогда ни о чем не жалею, но с детства надо было зубрить самый популярный язык… Хотя в некоторых регионах Европы достаточно того, что знаю я.

— У вас как раз есть доступ к итальянскому футболу. Можете представить себя, например, тренером клуба Серии В?

— А вы уже что-то знаете, да?

— Так у вас есть предложения?

— Об этом я не могу сказать. Если хотите, представить себя в Италии могу. Почему бы и нет? Не всегда же в России быть. Есть, конечно, приоритет: сейчас хотел бы тренировать в РФПЛ. Но если поступит конкретное предложение из-за границы, буду готов.

Напомним, что Аленичев покинул «Спартак» в августе 2016 года.