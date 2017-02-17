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  • Губернатор Ростовской области назвал причины малого количества зрителей на матче со «Спартой»

Губернатор Ростовской области назвал причины малого количества зрителей на матче со «Спартой»

17 февраля 2017, 08:18
48

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причины малого количества зрителей на матчн 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты». Игру посетило около 6 тысяч болельщиков.

«Я сам себе задавал этот вопрос. Мне кажется, было несколько причин, и одна их них – это погода, было очень холодно, семь градусов мороза, людям комфортнее было у телевизора посмотреть. Возможно, стоимость билетов отпугнула.

«Ростов» – команда с большой буквы. Посмотрите, как хорошо вели себя сегодня болельщики, какой дисциплинированной предстала перед нами команда, как работает тренерский состав. Перед игрой мне многие звонили и говорили – то, что делал «Ростов» в прошлом году удивило всю страну. И в нынешнем году мы продолжаем традиции», – сказал Голубев.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» – «Спарта» закончился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Праге 23 февраля в 23:05 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Лига Европы Ростов
Комментарии (48)
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den161
1487309119
Ага, во всем погода виновата... конечно!были бы цены 300-2000р битком набит был бы стадион. Стыдобища, 6тыщ зрителей....
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xapaycm
1487309724
Ростов отличная команда. Сыграли здорово, молодцы. Погода? Были бы разумные цены, пришёл бы и в -40°С. Погода совершенно ни при чем.
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Kurp
1487309885
Нельзя ставить такие цены на билеты, если вы играете для болельщиков, подумайте товарищ Голубев.
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Клим Чугункин.
1487310351
Погода не при чём,алчность шакалов,вот в чём причина.
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Gullit 76
1487312173
Что же вы суки не могли унять свой аппетит? Сделай билеты в два раза дешевле - будет полный стадион и получите ту же сумму или даже больше!Мы не в Мадриде - билеты это даже не десятая доля дохода,какой смысл стоимость билетов завышать?
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la verdad
1487315145
Болельщики в России назвали причины: тупость, наглость и жадность менеджеров и чиновников.
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Sergej-74
1487316868
на погоду не вали на цены глянь
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balaton78
1487316931
Причина только одна-высокие цены на билеты! Будь всё разумно,был бы полный стадион..
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Maxim Nik
1487319746
Ростов молодцы. А болельщиков конечно цены отпугнули.
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vgarakh
1487329254
4000 руб. за билет немного дороговато, в Москве и в Питере - это может нормально, а в Ростове - это много. Разный уровень жизни в стране Россия.
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