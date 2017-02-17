Губернатор Ростовской области назвал причины малого количества зрителей на матче со «Спартой»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причины малого количества зрителей на матчн 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты». Игру посетило около 6 тысяч болельщиков.

«Я сам себе задавал этот вопрос. Мне кажется, было несколько причин, и одна их них – это погода, было очень холодно, семь градусов мороза, людям комфортнее было у телевизора посмотреть. Возможно, стоимость билетов отпугнула.

«Ростов» – команда с большой буквы. Посмотрите, как хорошо вели себя сегодня болельщики, какой дисциплинированной предстала перед нами команда, как работает тренерский состав. Перед игрой мне многие звонили и говорили – то, что делал «Ростов» в прошлом году удивило всю страну. И в нынешнем году мы продолжаем традиции», – сказал Голубев.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» – «Спарта» закончился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Праге 23 февраля в 23:05 по московскому времени.