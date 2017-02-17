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    Губернатор Ростовской области назвал причины малого количества зрителей на матче со «Спартой»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причины малого количества зрителей на матчн 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты». Игру посетило около 6 тысяч болельщиков.

    «Я сам себе задавал этот вопрос. Мне кажется, было несколько причин, и одна их них – это погода, было очень холодно, семь градусов мороза, людям комфортнее было у телевизора посмотреть. Возможно, стоимость билетов отпугнула.

    «Ростов» – команда с большой буквы. Посмотрите, как хорошо вели себя сегодня болельщики, какой дисциплинированной предстала перед нами команда, как работает тренерский состав. Перед игрой мне многие звонили и говорили – то, что делал «Ростов» в прошлом году удивило всю страну. И в нынешнем году мы продолжаем традиции», – сказал Голубев.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» – «Спарта» закончился со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет в Праге 23 февраля в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    17.02.2017 08:18
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 17 февраля 2017, 15:20

      это называется менеджмент по-русски (цена билетов)

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 февраля 2017, 14:43

      Если бы билеты были по тыще-был бы аншлаг....г. Голубев, а какая средняя зарплата в Ростовской области ??? Менее 15 тыс...И никто не позволит себе треть зарплаты отнести на стадион

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 февраля 2017, 14:00

      4000 руб. за билет немного дороговато, в Москве и в Питере - это может нормально, а в Ростове - это много. Разный уровень жизни в стране Россия.

      4
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > vgarakh 17 февраля 2017, 18:40

      4000 и для Москвы дороговато ! только для топ матча подойдёт !

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 17 февраля 2017, 11:22

      Ростов молодцы. А болельщиков конечно цены отпугнули.

      3
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      Рейтинг: +722

      Urry 17 февраля 2017, 10:54

      Интересно, почем билеты были

      0
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      Рейтинг: +23

      Детти Перестройки > Urry 17 февраля 2017, 11:25

      От двух тысяч за воротами, потом чуть дешевле стали.

      0
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      Рейтинг: +176

      gencha19 17 февраля 2017, 10:40

      ему по карману а мне нет. погода плохая сидел бы дома а билет мне отдал бы.

      1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 17 февраля 2017, 10:35

      Причина только одна-высокие цены на билеты! Будь всё разумно,был бы полный стадион..

      3
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 17 февраля 2017, 10:34

      на погоду не вали на цены глянь

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 февраля 2017, 10:30

      "одна их них – это погода" - одна из них то что в билетном отделе совсем дебилы засели!
      Как можно сначала залупить цену на билеты, трошки продать потом цену два раза снижать, таким идиотским поступком на следующий матч билеты вообще никто не будет брать!
      Если раньше перекупщиков на костер хотелось отвести, то теперь официальные продажи билетов ничем от перекупщиков не отличаются.

      3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 февраля 2017, 10:26

      Эх, Вася, Вася!

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