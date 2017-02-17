Джикия рассматривает вариант выступления за сборную Грузии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что пока не закрыл для себя вопрос выступления за сборную Грузии, учитывая даже недавний вызов в национальную команду России. В данный момент 23-летний футболист предпочитает сосредоточиться на выступлении за новый клуб.

– В декабре был впервые в жизни в Грузии. Отлично принимали! Столько родственников в городе, от одних переезжал к другим. Всех навестил. Хотел задержаться почти до Нового года, но позвонили: срочно в Москву. Так надо. Примчался сразу на медосмотр, подписал контракт со «Спартаком», потом в музей…

– Грузины, как никто, умеют уговаривать. Вы под это обаяние попали?

– Вы насчет сборной? Были разговоры. Давно уже начались. Но сам знаю, как поступить. Уговаривать смысла никакого. Хотя приглашение есть, нравлюсь им как футболист. Все зависит от меня.

– Стоп-стоп. Тема же закрыта?

– Почему закрыта? Пока нет.

– Вас же вызывали в сборную России.

– Надо сыграть в официальном матче, чтоб тема закрылась. Пока – нет. Размышляю. Но сейчас у меня мысли только о «Спартаке», о сборной даже не вспоминаю. Цель все заслонила. Надо эти сборы ударно провести. Вот вы спросили – вспомнили. А так – нет…

– Предложили бы вам пару лет назад сыграть за сборную Грузии – и секунды не думали бы?

– Скорее всего. Только я тогда никому нужен не был.