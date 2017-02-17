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    Джикия рассматривает вариант выступления за сборную Грузии

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что пока не закрыл для себя вопрос выступления за сборную Грузии, учитывая даже недавний вызов в национальную команду России. В данный момент 23-летний футболист предпочитает сосредоточиться на выступлении за новый клуб.

    – В декабре был впервые в жизни в Грузии. Отлично принимали! Столько родственников в городе, от одних переезжал к другим. Всех навестил. Хотел задержаться почти до Нового года, но позвонили: срочно в Москву. Так надо. Примчался сразу на медосмотр, подписал контракт со «Спартаком», потом в музей…

    – Грузины, как никто, умеют уговаривать. Вы под это обаяние попали?

    – Вы насчет сборной? Были разговоры. Давно уже начались. Но сам знаю, как поступить. Уговаривать смысла никакого. Хотя приглашение есть, нравлюсь им как футболист. Все зависит от меня.

    – Стоп-стоп. Тема же закрыта?

    – Почему закрыта? Пока нет.

    – Вас же вызывали в сборную России.

    – Надо сыграть в официальном матче, чтоб тема закрылась. Пока – нет. Размышляю. Но сейчас у меня мысли только о «Спартаке», о сборной даже не вспоминаю. Цель все заслонила. Надо эти сборы ударно провести. Вот вы спросили – вспомнили. А так – нет…

    – Предложили бы вам пару лет назад сыграть за сборную Грузии – и секунды не думали бы?

    – Скорее всего. Только я тогда никому нужен не был.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2017 06:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 февраля 2017, 10:58

      Спартаку еще один грущин не нужен, хотя, лично мое мнение, сборной России он то же не нужен...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 17 февраля 2017, 09:28

      Выступить на чемпионате мира в России главная цель для любого футболиста, вряд-ли это у него получится выступал за Грузию. Так что он просто лукавит!

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 17 февраля 2017, 09:27

      Не понимаю. Паспорт то у него российский. Не может же выступать за Грузию? Или двойное гражданство?

      -1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun > Klaido 17 февраля 2017, 10:51

      Для этого они в обороне Спартака сначала должны показывать просто непроходимую стену. А так пока что ни игра, то голы в наши ворота. Ну будем надеяться что пока несыгранность играет роль, а дальше всё наладится под чутким руководством Карреры

      0
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      ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun > Klaido 17 февраля 2017, 13:25

      совершенно с тобой согласен в оценке игроков обороны

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 17 февраля 2017, 07:58

      Сто пудов Ананидзе приложил к этому руку...

      3
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      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > АртурZaСМ 17 февраля 2017, 08:44

      предложил ему руку

      2
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