Джикия рассматривает вариант выступления за сборную Грузии

Спартаку еще один грущин не нужен, хотя, лично мое мнение, сборной России он то же не нужен...
Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что пока не закрыл для себя вопрос выступления за сборную Грузии, учитывая даже недавний вызов в национальную команду России. В данный момент 23-летний футболист предпочитает сосредоточиться на выступлении за новый клуб.
– В декабре был впервые в жизни в Грузии. Отлично принимали! Столько родственников в городе, от одних переезжал к другим. Всех навестил. Хотел задержаться почти до Нового года, но позвонили: срочно в Москву. Так надо. Примчался сразу на медосмотр, подписал контракт со «Спартаком», потом в музей…
– Грузины, как никто, умеют уговаривать. Вы под это обаяние попали?
– Вы насчет сборной? Были разговоры. Давно уже начались. Но сам знаю, как поступить. Уговаривать смысла никакого. Хотя приглашение есть, нравлюсь им как футболист. Все зависит от меня.
– Стоп-стоп. Тема же закрыта?
– Почему закрыта? Пока нет.
– Вас же вызывали в сборную России.
– Надо сыграть в официальном матче, чтоб тема закрылась. Пока – нет. Размышляю. Но сейчас у меня мысли только о «Спартаке», о сборной даже не вспоминаю. Цель все заслонила. Надо эти сборы ударно провести. Вот вы спросили – вспомнили. А так – нет…
– Предложили бы вам пару лет назад сыграть за сборную Грузии – и секунды не думали бы?
– Скорее всего. Только я тогда никому нужен не был.