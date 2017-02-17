Нигматуллин считает, что тренерский штаб сборной России должен обратить внимание на всех игроков «Ростова»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин подвел итоги матча плей-офф Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой». Напомним, встреча завершилась победой россиян со счетом 4:0.

«Для «Ростова» вопрос с выходом в 1/8 финала Лиги Европы уже решен. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы «Спарта» отыграла четыре мяча. Здорово, что ростовский клуб смотрелся так сильно. Раньше были такие понятия, как «зимний футбол» и «весенний футбол», именно его мы и не увидели. «Ростов» играл уверенно, смело и очень надежно. Команда находится в прекрасной форме, что, видимо, стало большим сюрпризом для соперника.

Не сказал бы, что удаление очень сильно повлияло на игру. Даже без удаления «Ростов» контролировал ход встречи. Можно сказать, что эта красная карточка стала результатом прекрасной готовности ростовских футболистов и их игры. Уверен, что тренерский штаб сборной России получил большое удовольствие, наблюдая за игрой. Наставники национальной команды должны отметить всех российских игроков «Ростова».

Ни в коем случае нельзя расслабляться в ответном матче «Ростову». Лига Европы — серьезный турнир, и тут никакая команда не даст тебе передохнуть. «Спарта» — очень серьезная команда, которая захочет хлопнуть дверью. Бой выигран, но надо победить в войне», – сказал Нигматуллин.

Отметим, ответная встреча состоится 23 февраля в Чехии.