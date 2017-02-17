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    Нигматуллин считает, что тренерский штаб сборной России должен обратить внимание на всех игроков «Ростова»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин подвел итоги матча плей-офф Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой». Напомним, встреча завершилась победой россиян со счетом 4:0.

    «Для «Ростова» вопрос с выходом в 1/8 финала Лиги Европы уже решен. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы «Спарта» отыграла четыре мяча. Здорово, что ростовский клуб смотрелся так сильно. Раньше были такие понятия, как «зимний футбол» и «весенний футбол», именно его мы и не увидели. «Ростов» играл уверенно, смело и очень надежно. Команда находится в прекрасной форме, что, видимо, стало большим сюрпризом для соперника.

    Не сказал бы, что удаление очень сильно повлияло на игру. Даже без удаления «Ростов» контролировал ход встречи. Можно сказать, что эта красная карточка стала результатом прекрасной готовности ростовских футболистов и их игры. Уверен, что тренерский штаб сборной России получил большое удовольствие, наблюдая за игрой. Наставники национальной команды должны отметить всех российских игроков «Ростова».

    Ни в коем случае нельзя расслабляться в ответном матче «Ростову». Лига Европы — серьезный турнир, и тут никакая команда не даст тебе передохнуть. «Спарта» — очень серьезная команда, которая захочет хлопнуть дверью. Бой выигран, но надо победить в войне», – сказал Нигматуллин.

    Отметим, ответная встреча состоится 23 февраля в Чехии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.02.2017 00:27
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 17 февраля 2017, 08:44

      Нужно Калачева взять в сборную, если Лукашенко согласится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Kurp 17 февраля 2017, 11:56

      правилами ФИФА запрещено, так что батька здесь ни при чем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 февраля 2017, 08:26

      Черчесову нужно повнимательнее присмотреться к Ростову, ведь есть из кого выбрать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 февраля 2017, 05:55

      Точно будут посильней наших сборников

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 17 февраля 2017, 04:55

      Давно ПОРА, полностью согласна с Нигматуллиным...

      1
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