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    Аленичев: «Первое место «Спартака» — заслуга Карреры. Никакого багажа нет»

    Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал выступление команды при Массимо Каррере.

    «Скрывать не буду, три сбора, которые мы прошли, они в осенней части дали о себе знать. Так, как играл «Спартак», это уже идеи Массимо Карреры. Может быть я играл по-другому, в таких-то играх выпускал другой состав. Первое место «Спартака» – это заслуга Карреры. Для меня никакого багажа нет.

    Вернуться в «Спартак» при нынешнем руководстве? Все возможно, почему нет. Тренеры возвращаются в одну и ту же команду по несколько раз. Почему бы в будущем Аленичеву не вернуться в «Спартак»?» – сказал Аленичев.

    «Спартак» лидирует в российской Премьер-лиге по завершении первого круга сезона.

    Для красно-белых чемпионат России возобновится матчем с «Краснодаром». Встреча состоится 5-го марта.

    Источник: Спорт FM

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    16.02.2017 23:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +171

      Sanni333 17 февраля 2017, 08:02

      Адекватный человек )))) Молодец

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 17 февраля 2017, 07:15

      Джентльмен!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 17 февраля 2017, 07:07

      Все правильно и адекватно. Молодец

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