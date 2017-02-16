Аленичев: «Первое место «Спартака» — заслуга Карреры. Никакого багажа нет»

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал выступление команды при Массимо Каррере.

«Скрывать не буду, три сбора, которые мы прошли, они в осенней части дали о себе знать. Так, как играл «Спартак», это уже идеи Массимо Карреры. Может быть я играл по-другому, в таких-то играх выпускал другой состав. Первое место «Спартака» – это заслуга Карреры. Для меня никакого багажа нет.

Вернуться в «Спартак» при нынешнем руководстве? Все возможно, почему нет. Тренеры возвращаются в одну и ту же команду по несколько раз. Почему бы в будущем Аленичеву не вернуться в «Спартак»?» – сказал Аленичев.

«Спартак» лидирует в российской Премьер-лиге по завершении первого круга сезона.

Для красно-белых чемпионат России возобновится матчем с «Краснодаром». Встреча состоится 5-го марта.