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    Реднапп: «Алли стоит больше, чем Погба»

    Английский тренер Гарри Реднапп оценил полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли выше, чем Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

    «Думаю, Алли сейчас стоит примерно 100 миллионов фунтов. Если за Погба заплатили 90, то Деле определенно достоин больших денег. Ему всего 20, но он уже умеет все — забивает и создает голы, хорошо играет головой, отлично бегает. Думаю, он великолепен», — сказал Реднапп.

    В нынешнем сезоне Алли забил 11 голов в 24-х матчах национального чемпионата.

    Ранее сообщалось об интересе к англичанину со сторону мадридского «Реала».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    16.02.2017 20:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 февраля 2017, 01:45

      два разных игрока,с различными функциями!)не зачем их сравнивать старина Харри!ты мог сравнить с Алли ,разве что Лингарда и я бы с тобой согласился)

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