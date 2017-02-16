Риера готов играть только в РФПЛ

Полузащитник Альберт Риера заявил, что готов рассмотреть предложения от клубов РФПЛ. Напомним, футболист провел несколько сборов в составе «Томи», однако позже стало известно, что томский клуб не сможет заявить игрока из-за запрета на регистрацию новичков.

«Ни я, ни любой другой новый игрок не может быть заявлен за «Томь». Мне очень жаль, что так вышло, но это неизбежно, если клуб не платит долги. Прямо сейчас не имею ни малейшего представления о собственном будущем.

Я дал «Томи» слово и честно ждал, чем разрешится ситуация. Только сегодня поступили неутешительные новости из клуба. Посмотрим, появится ли до конца месяца предложение, которое меня заинтересует. На данный момент Россия — приоритет для меня. Но только Премьер-лига. Со мной контактировали кое-какие клубы первого дивизиона, но в ФНЛ я играть не хочу», – сказал хавбек.

34-летний испанец известен по выступлениям за «Ливерпуль». Отметим, игрок находится в статусе свободного агента с лета 2016 года.