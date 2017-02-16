Лидеры «Барселоны» выразили недовольство работой Энрике

Лидеры «Барселоны» провели встречу после провального матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» на выезде, на которой обсудили положение команды, сообщает Mundo Deportivo. Напомним, что каталонцы уступили со счетом 0:4.

Футболисты выразили недовольство не только результатом игры, но и некоторыми решениями главного тренера команды Луиса Энрике. В частности, речь шла о тактических промахах тренера, решениях по ротации состава и заменах.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» состоится 8 марта.