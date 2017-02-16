Лидеры «Барселоны» выразили недовольство работой Энрике

Я не понимаю, почему так резко стали реагировать на неудачи тренера Энрике! Когда Луис выигрывал два раза подряд чемпионат, кубок и лигу чемпионов, все просто "пищали" от удовольствия. А как только в команде пошла черная полоса, сразу же начали поливать тренера грязью. Кто так делает... Я конечно, как болельщик "галактикос" терпеть не могу "Барселону", но уважаю ее за высочайший уровень футбола, который она демонстрирует всегда.
Лидеры «Барселоны» провели встречу после провального матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» на выезде, на которой обсудили положение команды, сообщает Mundo Deportivo. Напомним, что каталонцы уступили со счетом 0:4.
Футболисты выразили недовольство не только результатом игры, но и некоторыми решениями главного тренера команды Луиса Энрике. В частности, речь шла о тактических промахах тренера, решениях по ротации состава и заменах.
Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» состоится 8 марта.