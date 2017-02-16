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    Лидеры «Барселоны» выразили недовольство работой Энрике

    Лидеры «Барселоны» провели встречу после провального матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» на выезде, на которой обсудили положение команды, сообщает Mundo Deportivo. Напомним, что каталонцы уступили со счетом 0:4.

    Футболисты выразили недовольство не только результатом игры, но и некоторыми решениями главного тренера команды Луиса Энрике. В частности, речь шла о тактических промахах тренера, решениях по ротации состава и заменах.

    Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» состоится 8 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 07:04
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 18 февраля 2017, 10:14

      Я не понимаю, почему так резко стали реагировать на неудачи тренера Энрике! Когда Луис выигрывал два раза подряд чемпионат, кубок и лигу чемпионов, все просто "пищали" от удовольствия. А как только в команде пошла черная полоса, сразу же начали поливать тренера грязью. Кто так делает... Я конечно, как болельщик "галактикос" терпеть не могу "Барселону", но уважаю ее за высочайший уровень футбола, который она демонстрирует всегда.

      1
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 16 февраля 2017, 20:17

      Не пойму , - а кто мешал играть, ходившему пешком Месси и Суаресу ! Защита во главе с болтуном Пике вообще провалили игру ! 4 - 0 - это ещё легко отделались , могли пропустить ещё больше ! Неймар - единственный , кто старался хоть что-то изменить !

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 февраля 2017, 13:03

      Сомневаюсь, что такая встреча была возможна, источник свистит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Анжер 16 февраля 2017, 11:24

      Троица пидорков возмущена.....это вам не хихонский спортинг возить.

      4
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      Рейтинг: +24

      master_w 16 февраля 2017, 11:23

      Я так понимаю, на встрече были только игроки. Интересно, кто слил инфу журналюгам?) Думаю Суарес мутит...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 16 февраля 2017, 11:12

      красавцы

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 февраля 2017, 11:10

      Барса серьёзно не добирает трофеев из-за того что последние пять лет её тренирует Месси.

      1
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      Рейтинг: +264

      dimid 16 февраля 2017, 11:08

      одназначно, сливают тренера.

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 16 февраля 2017, 10:46

      Сливают Энрике, еще никогда не видел, чтобы «Барселона» и Месси играли настолько плохо.

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 февраля 2017, 10:33

      эти девочки всегда чем то не довольны) кто мешал играть лучше?)

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