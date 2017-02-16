Роналду установил личный рекорд по количеству голевых передач в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился результативной передачей в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». На 49-й минут португалец ассистировал полузащитнику Тони Кроосу, который вывел хозяев вперед. Для форварда данный голевой пас стал пятым в рамках турнира. Таким образом, футболист установил личный рекорд по количеству ассистов в рамках еврокубка.

Напомним, Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне португалец провел за сливочных в рамках Лиги чемпионов семь матчей, в которых, кроме пяти голевых передач, забил два гола.