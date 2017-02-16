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    Роналду установил личный рекорд по количеству голевых передач в Лиге чемпионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился результативной передачей в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». На 49-й минут португалец ассистировал полузащитнику Тони Кроосу, который вывел хозяев вперед. Для форварда данный голевой пас стал пятым в рамках турнира. Таким образом, футболист установил личный рекорд по количеству ассистов в рамках еврокубка.

    Напомним, Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне португалец провел за сливочных в рамках Лиги чемпионов семь матчей, в которых, кроме пяти голевых передач, забил два гола.

    Источник: Opta

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    16.02.2017 00:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 16 февраля 2017, 05:08

      И одновременно Рональд ставит безголевой рекорд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      500/\500 16 февраля 2017, 00:52

      Старичок, хотя старательный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 февраля 2017, 00:41

      И это только 1/8...))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 16 февраля 2017, 00:40

      Молодец. Не блещет, но старается...
      Всяко лучше Месси вчера

      4
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