Дибала заявил, что продлит контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что продолжит выступать за туринский клуб. По словам 23-летнего аргентинца, он близок к продлению контракта с командой.

«Мы очень близки к подписанию нового контракта. Осталось совсем немного. Мой агент скоро прилетит в Турин, чтобы обсудить все детали сделки с руководством клуба. Мы настроены на продолжение сотрудничества», – сказал Дибала.

Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за туринский клуб в Серии А 17 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.