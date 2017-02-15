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    Дибала заявил, что продлит контракт с «Ювентусом»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что продолжит выступать за туринский клуб. По словам 23-летнего аргентинца, он близок к продлению контракта с командой.

    «Мы очень близки к подписанию нового контракта. Осталось совсем немного. Мой агент скоро прилетит в Турин, чтобы обсудить все детали сделки с руководством клуба. Мы настроены на продолжение сотрудничества», – сказал Дибала.

    Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за туринский клуб в Серии А 17 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    15.02.2017 23:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 16 февраля 2017, 10:57

      Если это правда, то новость отличная и для Юве, и для Дибалы. Пашка прогрессирует и приносит пользу команде.

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