«Анжи» подписал полузащитника Батова

Полузащитник Максим Батов, последним клубом которого был «Оренбург», перешел в «Анжи». Футболист заключил соглашение с командой до конца сезона 2018/19.

«Я рад оказаться в такой именитой команде, за которую выступали Самуэль Это'О и Роберто Карлос. Это новый вызов, как для меня, так и для команды, которая сейчас строится. Для меня это шаг вперед, как в мастерстве, так и в классе, и я приложу все усилия, чтобы «Анжи» достойно выступил во второй части сезона», – заявил Батов.

В текущем сезоне РФПЛ на счету игрока пять матчей.

Таблица зимних трансферов РФПЛ