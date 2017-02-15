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    «Анжи» подписал полузащитника Батова

    Полузащитник Максим Батов, последним клубом которого был «Оренбург», перешел в «Анжи». Футболист заключил соглашение с командой до конца сезона 2018/19.

    «Я рад оказаться в такой именитой команде, за которую выступали Самуэль Это'О и Роберто Карлос. Это новый вызов, как для меня, так и для команды, которая сейчас строится. Для меня это шаг вперед, как в мастерстве, так и в классе, и я приложу все усилия, чтобы «Анжи» достойно выступил во второй части сезона», – заявил Батов.

    В текущем сезоне РФПЛ на счету игрока пять матчей.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Анжи»

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    15.02.2017 23:37
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