Президент «Наполи»: «Кого бы я мечтал приобрести? Шведского великана из «Манчестер Юнайтед»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, какого футболиста он хотел бы видеть в неаполитанском клубе. По словам функционера, трансфером-мечтой для него является нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.

«Кого бы я мечтал подписать? Я всегда стараюсь идти вперед с теми футболистами, что есть в распоряжении. Однако мне хотелось бы видеть в своей команде одного шведского великана из «Манчестер Юнайтед». Как-то мы вместе обедали в Лос-Анджелесе. Он показался мне невероятно приятным человеком, хотя с виду кажется грозным», – сказал Де Лаурентис.

Напомним, Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента летом 2016 года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий провел за «красных дьяволов» в АПЛ 24 матча, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.