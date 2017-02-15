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    Президент «Наполи»: «Кого бы я мечтал приобрести? Шведского великана из «Манчестер Юнайтед»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, какого футболиста он хотел бы видеть в неаполитанском клубе. По словам функционера, трансфером-мечтой для него является нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.

    «Кого бы я мечтал подписать? Я всегда стараюсь идти вперед с теми футболистами, что есть в распоряжении. Однако мне хотелось бы видеть в своей команде одного шведского великана из «Манчестер Юнайтед». Как-то мы вместе обедали в Лос-Анджелесе. Он показался мне невероятно приятным человеком, хотя с виду кажется грозным», – сказал Де Лаурентис.

    Напомним, Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента летом 2016 года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий провел за «красных дьяволов» в АПЛ 24 матча, в которых забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    15.02.2017 21:16
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