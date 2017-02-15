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    Орлов: «Кержаков проводит хорошую работу в СМИ»

    Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков правильно ведет себя в текущее межсезонье, поддерживая дух команды.

    «Пропустил два сбора. Но, считаю, проводит хорошую работу в СМИ. Поддерживает дух команды, призывает ее поддерживать. В принципе так и должны поступать игроки с именем, авторитетом, биографией. Молодец. В частности, сказал, что если «Зенит» будет играть по сценарию Луческу, то покажет феерический футбол. Красивая фраза и красивая мысль!

    Раз Александр такое говорит – значит, что-то знает. Он ведь находится внутри команды. А там не чувствуется никакой обреченности. Нет никаких конфликтов, все идет по плану», – сказал Орлов.

    В текущем розыгрыше Премьер-лиги Кержаков провел в составе «Зенита» девять матчей, в которых записал на свой счет гол и одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2017 09:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 15 февраля 2017, 21:04

      Может Кержу уже надо думать о смене профессии. Например, комментатором на ТВ. Немного поработать над речью и полный вперед. Вместо Орлова, допустим.

      0
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 15 февраля 2017, 20:13

      при всем уважении к Саше возникает вопрос-может не зря его авб игнорил. уж больно много последние годы пиарится, а как тренируется никто не видит

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 15 февраля 2017, 13:59

      Пора кривоногому лапти на гвоздь вешать.

      -1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 февраля 2017, 13:44

      "Да, разговаривать он безусловно имеет и не только как лучший бомбардир, но и как любой человек. Только, мне кажется, ему надо не отвлекаться на разговоры и фотосессии с Мишой, Аллой и пр., чтобы силы "в свисток" не уходили, а побольше тренироваться, если, конечно, он собирается продолжать играть в футбол, а не в коментаторы."

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 15 февраля 2017, 13:17

      Будем посмотреть феерический футбол в исполнении Зенита. Ждать осталось не долго,

      0
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 15 февраля 2017, 10:57

      Лучше бы так играл..

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 февраля 2017, 10:32

      Лизнул...

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 15 февраля 2017, 10:13

      значит будет журналистом)))

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 февраля 2017, 10:00

      С будущей работой определился.

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