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Орлов: «Кержаков проводит хорошую работу в СМИ»

15 февраля 2017, 09:14
9

Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков правильно ведет себя в текущее межсезонье, поддерживая дух команды.

«Пропустил два сбора. Но, считаю, проводит хорошую работу в СМИ. Поддерживает дух команды, призывает ее поддерживать. В принципе так и должны поступать игроки с именем, авторитетом, биографией. Молодец. В частности, сказал, что если «Зенит» будет играть по сценарию Луческу, то покажет феерический футбол. Красивая фраза и красивая мысль!

Раз Александр такое говорит – значит, что-то знает. Он ведь находится внутри команды. А там не чувствуется никакой обреченности. Нет никаких конфликтов, все идет по плану», – сказал Орлов.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Кержаков провел в составе «Зенита» девять матчей, в которых записал на свой счет гол и одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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Gullit 76
1487142005
С будущей работой определился.
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сергей николаевич
1487142799
значит будет журналистом)))
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Zenit-84
1487143923
Лизнул...
Ответить
skorikov.sn
1487145477
Лучше бы так играл..
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polt
1487153864
Будем посмотреть феерический футбол в исполнении Зенита. Ждать осталось не долго,
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prtcs
1487155452
"Да, разговаривать он безусловно имеет и не только как лучший бомбардир, но и как любой человек. Только, мне кажется, ему надо не отвлекаться на разговоры и фотосессии с Мишой, Аллой и пр., чтобы силы "в свисток" не уходили, а побольше тренироваться, если, конечно, он собирается продолжать играть в футбол, а не в коментаторы."
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Клим Чугункин.
1487156340
Пора кривоногому лапти на гвоздь вешать.
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волчарик
1487178784
при всем уважении к Саше возникает вопрос-может не зря его авб игнорил. уж больно много последние годы пиарится, а как тренируется никто не видит
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Kollljan
1487181850
Может Кержу уже надо думать о смене профессии. Например, комментатором на ТВ. Немного поработать над речью и полный вперед. Вместо Орлова, допустим.
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