Орлов: «Кержаков проводит хорошую работу в СМИ»

Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков правильно ведет себя в текущее межсезонье, поддерживая дух команды.

«Пропустил два сбора. Но, считаю, проводит хорошую работу в СМИ. Поддерживает дух команды, призывает ее поддерживать. В принципе так и должны поступать игроки с именем, авторитетом, биографией. Молодец. В частности, сказал, что если «Зенит» будет играть по сценарию Луческу, то покажет феерический футбол. Красивая фраза и красивая мысль!

Раз Александр такое говорит – значит, что-то знает. Он ведь находится внутри команды. А там не чувствуется никакой обреченности. Нет никаких конфликтов, все идет по плану», – сказал Орлов.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Кержаков провел в составе «Зенита» девять матчей, в которых записал на свой счет гол и одну результативную передачу.