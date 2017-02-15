Источник: Коста подписал новый контракт с «Челси» с недельным окладом в 220 тысяч

Нападающий «Челси» Диего Коста продолжит выступать за лондонский клуб. По информации источника, 28-летний испанец подписал с синими новый контракт, рассчитанный на пять лет. Недельный оклад футболиста составит 220 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось, что Коста может продолжить карьеру в одном из клубов Китая, который готов предложить за него 85 миллионов евро.

Испанец выступает за «Челси» с 2014 года. Его прошлое соглашение было рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне Коста провел за «Челси» в АПЛ 23 матча, в которых забил 15 голов и шесть результативных передач.