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    Источник: Коста подписал новый контракт с «Челси» с недельным окладом в 220 тысяч

    Нападающий «Челси» Диего Коста продолжит выступать за лондонский клуб. По информации источника, 28-летний испанец подписал с синими новый контракт, рассчитанный на пять лет. Недельный оклад футболиста составит 220 тысяч фунтов стерлингов.

    Напомним, ранее сообщалось, что Коста может продолжить карьеру в одном из клубов Китая, который готов предложить за него 85 миллионов евро.

    Испанец выступает за «Челси» с 2014 года. Его прошлое соглашение было рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне Коста провел за «Челси» в АПЛ 23 матча, в которых забил 15 голов и шесть результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    15.02.2017 02:44
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 15 февраля 2017, 13:45

      Нормуль!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 февраля 2017, 09:52

      Хорошо что остался.

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