Сарри: «Единственное, чего я не потерплю в матчах против «Реала», так это страха»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от противостояния против «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, его подопечные не должны бояться играть в гостях против действующего победителя турнира.

«Если будем играть от обороны или в свой обычный футбол, то рискуем в любом случае, поэтому причин отходить от привычного стиля не вижу. Мы должны быть собой, но понимать, что сражаемся с действующим чемпионом Европы. Нам важно понять, до какой степени мы можем конкурировать с самыми сильными клубами мира. Сыграть с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» будет очень здорово. В первую очередь мы должны думать об этом.

Единственное, чего я не потерплю, так это страха. Многие спрашивают меня о стадионе. Стадион этот для гостей непростой, почти что мистический, но многим командам удавалось показывать здесь великолепный футбол. «Реал» привык побеждать дома, но это потому, что у них великолепная команда, а не из-за стадиона. У нас уже были непростые матчи, например, против «Бешикташа» в Турции, но наша команда способна играть хорошо и дома, и на выезде. Мы быстро действуем в контратаках и при этом умеем контролировать ход игры и различные ситуации на поле», – сказал Сарри.

Напомним, первая игра пройдет завтра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:45 по московскому времени. Ответная игра пройдет 7 марта.