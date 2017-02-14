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    Орлов призвал Кокорина взять пример с Александра Кержакова

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов призвал нападающего «Зенита» Александра Кокорина взять пример со своего одноклубника Александра Кержакова. По его словам, 25-летний россиянин на данный момент находится в хорошей форме.

    – Кокорин – лучший бомбардир «Зенита» на сборах. Не расслабится ли во время сезона?

    – Он меня радует. Помню, в одном матче Саша оформил дубль. Один из голов мне очень понравился. Кокорин с правой ноги точно попал в левый от вратаря угол. С ходу, четко все это исполнил, внутренней стороной стопы. Если у него такой навык будет доведен до автоматизма в каждом матче, может много наколотить за сезон. Просто ему надо чаще бить по воротам.

    – Играть по принципу Кержакова: «Бил, бью и буду бить»?

    – Да. Нужно позаимствовать этот принцип у старшего товарища, взять пример. А то он стесняется порой. У него же много моментов. Сейчас Кокорин в очень хорошей форме.

    В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2017 21:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 15 февраля 2017, 08:59

      За голову взялся! Растет парень! Так держать!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 февраля 2017, 08:56

      бездарность не может играть лучше в какой либо форме она ни находилась

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 февраля 2017, 21:43

      У Саши всем надо учиться.
      Саша - гордость наша!

      1
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