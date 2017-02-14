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Орлов призвал Кокорина взять пример с Александра Кержакова

14 февраля 2017, 21:06
3

Футбольный комментатор Геннадий Орлов призвал нападающего «Зенита» Александра Кокорина взять пример со своего одноклубника Александра Кержакова. По его словам, 25-летний россиянин на данный момент находится в хорошей форме.

– Кокорин – лучший бомбардир «Зенита» на сборах. Не расслабится ли во время сезона?

– Он меня радует. Помню, в одном матче Саша оформил дубль. Один из голов мне очень понравился. Кокорин с правой ноги точно попал в левый от вратаря угол. С ходу, четко все это исполнил, внутренней стороной стопы. Если у него такой навык будет доведен до автоматизма в каждом матче, может много наколотить за сезон. Просто ему надо чаще бить по воротам.

– Играть по принципу Кержакова: «Бил, бью и буду бить»?

– Да. Нужно позаимствовать этот принцип у старшего товарища, взять пример. А то он стесняется порой. У него же много моментов. Сейчас Кокорин в очень хорошей форме.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» в РФПЛ 17 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (3)
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paracetamol
1487097823
У Саши всем надо учиться. Саша - гордость наша!
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Garrincha58
1487138188
бездарность не может играть лучше в какой либо форме она ни находилась
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Dimon013
1487138372
За голову взялся! Растет парень! Так держать!
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