Инсаурральде подрался с одноклубником на тренировке «Бока Хуниорс»

бей своих чтоб чужие боялись!!!
Защитника «Бока Хуниорс» Хуан Инсаурральде отличился со знаком «минус» на одной из тренировок команды. 32-летний аргентинец вступил в драку со своим одноклубником Хонатаном Сильвой. Разнять футболистов удалось лишь с помощью остальных игроков «генуэзцев».
Напомним, с середины 2012 по конец 2015 года Инсаурральде защищал цвета «Спартака». В РФПЛ он провел 38 поединков, записав в свой актив два гола и три результативные передачи.
La pelea de Insaurralde y Silva pic.twitter.com/UmT0NbKjlF— Nico (@NicolasSiriOk) 14 февраля 2017 г.