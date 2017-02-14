Инсаурральде подрался с одноклубником на тренировке «Бока Хуниорс»

Защитника «Бока Хуниорс» Хуан Инсаурральде отличился со знаком «минус» на одной из тренировок команды. 32-летний аргентинец вступил в драку со своим одноклубником Хонатаном Сильвой. Разнять футболистов удалось лишь с помощью остальных игроков «генуэзцев».

Напомним, с середины 2012 по конец 2015 года Инсаурральде защищал цвета «Спартака». В РФПЛ он провел 38 поединков, записав в свой актив два гола и три результативные передачи.