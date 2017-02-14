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    Инсаурральде подрался с одноклубником на тренировке «Бока Хуниорс»

    Защитника «Бока Хуниорс» Хуан Инсаурральде отличился со знаком «минус» на одной из тренировок команды. 32-летний аргентинец вступил в драку со своим одноклубником Хонатаном Сильвой. Разнять футболистов удалось лишь с помощью остальных игроков «генуэзцев».

    Напомним, с середины 2012 по конец 2015 года Инсаурральде защищал цвета «Спартака». В РФПЛ он провел 38 поединков, записав в свой актив два гола и три результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    14.02.2017 20:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      Dgon1987 14 февраля 2017, 21:19

      бей своих чтоб чужие боялись!!!

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