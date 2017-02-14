В «Амкар» перешел вратарь «Балтики» Вамбольт

Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт со второй части сезона будет выступать за «Амкар». Условия перехода вратаря не уточняются.

«К сожалению, по условиям контракта мы не могли сохранить талантливого вратаря у себя в клубе. Хотя очень хотели, чтобы Денис продолжил выступления в родной команде. Теперь же пожелаем ему закрепиться в Премьер-лиге, где не так много воспитанников калининградского футбола», – заявил генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая.

В текущем сезоне Вамбольт провел в первенстве ФНЛ 13 матчей, в которых пропустил 14 мячей. По неофициальным данным, сумма отступных за 21-летнего голкипера составляет 2,5 миллиона рублей.

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