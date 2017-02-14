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    В «Амкар» перешел вратарь «Балтики» Вамбольт

    Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт со второй части сезона будет выступать за «Амкар». Условия перехода вратаря не уточняются.

    «К сожалению, по условиям контракта мы не могли сохранить талантливого вратаря у себя в клубе. Хотя очень хотели, чтобы Денис продолжил выступления в родной команде. Теперь же пожелаем ему закрепиться в Премьер-лиге, где не так много воспитанников калининградского футбола», – заявил генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая.

    В текущем сезоне Вамбольт провел в первенстве ФНЛ 13 матчей, в которых пропустил 14 мячей. По неофициальным данным, сумма отступных за 21-летнего голкипера составляет 2,5 миллиона рублей.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Балтика»

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    14.02.2017 18:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 15 февраля 2017, 18:18

      А Балтика кузнеца кадров для команд второй десятки ( Стоцкий - Вомбольт)

      0
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 15 февраля 2017, 18:16

      Вомбольт из Балтийска что в Калининградской области. А играл за Балтику и этим всё сказанно.

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 15 февраля 2017, 00:46

      Не так давно на "Бомбардире" был материал что-то в духе "молодые игроки в первом дивизионе с большим потенциалом". Там этот Гумбольт присутствовал...

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 февраля 2017, 21:42

      Через год впарят спартаку или деповским за 200 деревянных лямов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 14 февраля 2017, 19:03

      Что за фамилия. Откуда он родом?

      0
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