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В «Амкар» перешел вратарь «Балтики» Вамбольт

14 февраля 2017, 18:13
5

Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт со второй части сезона будет выступать за «Амкар». Условия перехода вратаря не уточняются.

«К сожалению, по условиям контракта мы не могли сохранить талантливого вратаря у себя в клубе. Хотя очень хотели, чтобы Денис продолжил выступления в родной команде. Теперь же пожелаем ему закрепиться в Премьер-лиге, где не так много воспитанников калининградского футбола», – заявил генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая.

В текущем сезоне Вамбольт провел в первенстве ФНЛ 13 матчей, в которых пропустил 14 мячей. По неофициальным данным, сумма отступных за 21-летнего голкипера составляет 2,5 миллиона рублей.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Источник: ФК «Балтика»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Трансферы зимы-2017 Амкар-Пермь Балтика Вамбольт Денис
Комментарии (5)
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Rebrova
1487088183
Что за фамилия. Откуда он родом?
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paracetamol
1487097747
Через год впарят спартаку или деповским за 200 деревянных лямов
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Футболозавр Рекс
1487108768
Не так давно на "Бомбардире" был материал что-то в духе "молодые игроки в первом дивизионе с большим потенциалом". Там этот Гумбольт присутствовал...
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ЯРБОЛ
1487171795
Вомбольт из Балтийска что в Калининградской области. А играл за Балтику и этим всё сказанно.
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ЯРБОЛ
1487171909
А Балтика кузнеца кадров для команд второй десятки ( Стоцкий - Вомбольт)
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