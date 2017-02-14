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    Александр Кержаков считает Дзюбу первым вице-капитаном «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал назначение Артема Дзюбы капитаном команды. Футболист выразил надежду, что при новом статусе его одноклубник прибавит агрессии в игре.

    «Правильно будет сказать, что Артем – первый вице-капитан. Каким он будет, загадывать не могу. Надеюсь, все, что ни делается, – к лучшему. Хотелось бы, чтобы новый статус добавил ему еще больше агрессии и принес «Зениту» победы. Решение принимал главный тренер, оно было взвешенным и обдуманным, тут обсуждать ничего особенно не стоит.

    Мы не можем говорить о том, кем является человек, пока он не вступил в свою должность. Дзюба всегда отдается на поле и делает все для победы. Это уже неплохие качества для лидера», – заявил Кержаков.

    В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.02.2017 14:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 14 февраля 2017, 16:25

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