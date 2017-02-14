Александр Кержаков считает Дзюбу первым вице-капитаном «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал назначение Артема Дзюбы капитаном команды. Футболист выразил надежду, что при новом статусе его одноклубник прибавит агрессии в игре.

«Правильно будет сказать, что Артем – первый вице-капитан. Каким он будет, загадывать не могу. Надеюсь, все, что ни делается, – к лучшему. Хотелось бы, чтобы новый статус добавил ему еще больше агрессии и принес «Зениту» победы. Решение принимал главный тренер, оно было взвешенным и обдуманным, тут обсуждать ничего особенно не стоит.

Мы не можем говорить о том, кем является человек, пока он не вступил в свою должность. Дзюба всегда отдается на поле и делает все для победы. Это уже неплохие качества для лидера», – заявил Кержаков.

В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 14 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.