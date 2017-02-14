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    Нападающий «Зенита» Кержаков намерен вернуться в общую группу через неделю

    Форвард «Зенита» Александр Кержаков заявил, что в ближайшее время восстановится от повреждения и приступит к работе в общей группе команды. Напомним, ранее тренерский штаб питерской команды не взял футболиста на сбор в Бельгию и сообщалось, что нападающий может быть отдан в аренду в другой клуб.

    «Сейчас я занимаюсь с тренером на базе. У меня неделя, чтобы восстановиться и вернуться в общую группу», – заявил игрок.

    34-летний Кержаков в текущем сезоне РФПЛ провел семь матчей и забил один гол.

    Источник: Радио «Зенит»

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    14.02.2017 01:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 февраля 2017, 13:21

      А знает ли об его намерениях Луческу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 14 февраля 2017, 06:22

      Давай Санёк не подведи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      vinnik1209 14 февраля 2017, 02:04

      дали бы ему уже доиграть в зените...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > vinnik1209 14 февраля 2017, 09:05

      его еще и на следующий сезон продлят, а спрашивается для чего?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Garrincha58 14 февраля 2017, 09:22

      Хороший дом,богатая жена,тёплое место в родном клубе.Что ещё нужно,что-бы встретить старость!?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > ROSTOV SUPER 14 февраля 2017, 13:24

      И что , теперь Зенит должен до его 60-летия с ним контракты продлевать?

      0
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