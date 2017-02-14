Нападающий «Зенита» Кержаков намерен вернуться в общую группу через неделю

Форвард «Зенита» Александр Кержаков заявил, что в ближайшее время восстановится от повреждения и приступит к работе в общей группе команды. Напомним, ранее тренерский штаб питерской команды не взял футболиста на сбор в Бельгию и сообщалось, что нападающий может быть отдан в аренду в другой клуб.

«Сейчас я занимаюсь с тренером на базе. У меня неделя, чтобы восстановиться и вернуться в общую группу», – заявил игрок.

34-летний Кержаков в текущем сезоне РФПЛ провел семь матчей и забил один гол.