Бубнов считает, что «Анжи» сможет побороться за сохранения места в РФПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Анжи» на сохранение прописки в РФПЛ. Напомним, клуб из Махачкалы сменил вектор развития, продав ключевых футболистов и сменив тренера.

«Несмотря на то, что сейчас в «Анжи» сменился курс клуба, команда провела полноценную селекцию. Махачкалинский клуб возглавил Григорян. Пусть он пришел из ФНЛ, но явно не ради того, чтобы вылететь из РФПЛ. С этим составом, который сейчас имеется у «Анжи», можно сказать, что они поборются за сохранение прописки в Премьер-лиге. Будет интересно посмотреть, как они сыграют с обновленном составом. В любом случае, такая большая потеря опытных игроков может сказаться на игре команды», – сказал Бубнов.

«Анжи» на данный момент располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.