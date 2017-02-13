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    Бубнов считает, что «Анжи» сможет побороться за сохранения места в РФПЛ

    Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Анжи» на сохранение прописки в РФПЛ. Напомним, клуб из Махачкалы сменил вектор развития, продав ключевых футболистов и сменив тренера.

    «Несмотря на то, что сейчас в «Анжи» сменился курс клуба, команда провела полноценную селекцию. Махачкалинский клуб возглавил Григорян. Пусть он пришел из ФНЛ, но явно не ради того, чтобы вылететь из РФПЛ. С этим составом, который сейчас имеется у «Анжи», можно сказать, что они поборются за сохранение прописки в Премьер-лиге. Будет интересно посмотреть, как они сыграют с обновленном составом. В любом случае, такая большая потеря опытных игроков может сказаться на игре команды», – сказал Бубнов.

    «Анжи» на данный момент располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Спорт FM

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    13.02.2017 21:26
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 14 февраля 2017, 09:23

      Анжи должен оправдать ожидания бубенца

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 февраля 2017, 22:41

      Опять набубнил....

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