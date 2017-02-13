Жулиано рассказал, что в детстве ему приходилось голодать

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал о своей семье, а также заявил, что в детстве ему зачастую приходилось голодать.

– Вы выросли в большой семье – восемь сестер и братьев.

– Больше. История тут такая. У мамы были дети от первого брака. Потом, когда они поженились с моим отцом, родился в том числе и я. Потом родители развелись, у папы появилась другая семья и в ней тоже – дети. Так что всего нас 13 сестер и братьев. У мамы я – третий ребенок.

– В детстве вам приходилось голодать?

– И мне совершенно не стыдно рассказывать о том периоде жизни. Случалось так, что есть было совсем нечего. У каждого человека существуют какие-то воспоминания детства, которые откладываются на всю жизнь. У меня перед глазами до сих пор стоит короткий разговор с мамой. Еще маленьким я однажды вечером подошел к ней и сказал, что очень голоден. «У нас ничего нет. Выпей водички и ложись спать», – ответила она.

– Ну и ну.

– Но знаете, сейчас я очень горжусь, что мы с честью пережили это непростое время. Что мне удалось, несмотря ни на что, стать футболистом, выйти на высокий уровень. И что теперь я могу помогать своей семье.

26-летний бразилец выступает за «Зенит» с лета 2016 года. На его счету 23 матча и 14 голов во всех турнирах.