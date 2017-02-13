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Жулиано рассказал, что в детстве ему приходилось голодать

13 февраля 2017, 20:36
7

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал о своей семье, а также заявил, что в детстве ему зачастую приходилось голодать.

– Вы выросли в большой семье – восемь сестер и братьев.

– Больше. История тут такая. У мамы были дети от первого брака. Потом, когда они поженились с моим отцом, родился в том числе и я. Потом родители развелись, у папы появилась другая семья и в ней тоже – дети. Так что всего нас 13 сестер и братьев. У мамы я – третий ребенок.

– В детстве вам приходилось голодать?

– И мне совершенно не стыдно рассказывать о том периоде жизни. Случалось так, что есть было совсем нечего. У каждого человека существуют какие-то воспоминания детства, которые откладываются на всю жизнь. У меня перед глазами до сих пор стоит короткий разговор с мамой. Еще маленьким я однажды вечером подошел к ней и сказал, что очень голоден. «У нас ничего нет. Выпей водички и ложись спать», – ответила она.

– Ну и ну.

– Но знаете, сейчас я очень горжусь, что мы с честью пережили это непростое время. Что мне удалось, несмотря ни на что, стать футболистом, выйти на высокий уровень. И что теперь я могу помогать своей семье.

26-летний бразилец выступает за «Зенит» с лета 2016 года. На его счету 23 матча и 14 голов во всех турнирах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Жулиано
Комментарии (7)
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BrezAndr
1487008913
Удачи в футболе!
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Parham
1487009074
Дааадададаа, как я многим говорю - от народа в любой стране, требуется только одно, это - терпение!!!
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VVM1964
1487009555
" Почему высоких мыслей не имел?- Потому что в детстве мало каши ел, Голодал он в этом детстве, не дерзал, — Успевал переодеться — и в спортзал. "
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ALeX-161-rus
1487009872
Теперь возздалось. Судьба долги возвращает тебе сполна. Хороший игрок.
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ivanthebest
1487015553
Хоть и терпеть не могу зину, но есть там 2 человека которые вызывают симпатию в хорошем смысле - это Данни и Жулиано... И тот и другой, преодолели очень много трудностей в своей жизни, что не может не вызывать уважение.
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ИванЯ
1487074772
Жулик ты наверно удивишься, но ты живешь в городе где есть еще люди которые знают что такое настоящий голод.
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