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    Жулиано рассказал, что в детстве ему приходилось голодать

    Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал о своей семье, а также заявил, что в детстве ему зачастую приходилось голодать.

    – Вы выросли в большой семье – восемь сестер и братьев.

    – Больше. История тут такая. У мамы были дети от первого брака. Потом, когда они поженились с моим отцом, родился в том числе и я. Потом родители развелись, у папы появилась другая семья и в ней тоже – дети. Так что всего нас 13 сестер и братьев. У мамы я – третий ребенок.

    – В детстве вам приходилось голодать?

    – И мне совершенно не стыдно рассказывать о том периоде жизни. Случалось так, что есть было совсем нечего. У каждого человека существуют какие-то воспоминания детства, которые откладываются на всю жизнь. У меня перед глазами до сих пор стоит короткий разговор с мамой. Еще маленьким я однажды вечером подошел к ней и сказал, что очень голоден. «У нас ничего нет. Выпей водички и ложись спать», – ответила она.

    – Ну и ну.

    – Но знаете, сейчас я очень горжусь, что мы с честью пережили это непростое время. Что мне удалось, несмотря ни на что, стать футболистом, выйти на высокий уровень. И что теперь я могу помогать своей семье.

    26-летний бразилец выступает за «Зенит» с лета 2016 года. На его счету 23 матча и 14 голов во всех турнирах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2017 20:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 14 февраля 2017, 15:19

      Жулик ты наверно удивишься, но ты живешь в городе где есть еще люди которые знают что такое настоящий голод.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 февраля 2017, 22:52

      Хоть и терпеть не могу зину, но есть там 2 человека которые вызывают симпатию в хорошем смысле - это Данни и Жулиано... И тот и другой, преодолели очень много трудностей в своей жизни, что не может не вызывать уважение.

      2
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 13 февраля 2017, 21:17

      Теперь возздалось. Судьба долги возвращает тебе сполна. Хороший игрок.

      6
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > карасевщина 14 февраля 2017, 09:47

      Ты лично из своего кармана много заплатил? Я ни копейки например. А то что Зенит спонсирует Газпром.... Я бы не отказался,появись у Ростова или любой другой команды такой спонсор. А про бедность и нищету,так работайте и зарабатывайте себе на старость. И вообще,когда в России было легко жить,в каком веке,не скажешь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 13 февраля 2017, 21:04

      Дааадададаа, как я многим говорю - от народа в любой стране, требуется только одно, это - терпение!!!

      -1
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 13 февраля 2017, 21:01

      Удачи в футболе!

      4
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