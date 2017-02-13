Шляхтин: «Крылья Советов» ведут переговоры по защитнику «Спартака» Кутину»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что самарский клуб ведет переговоры по защитнику «Спартака» Денису Кутину. Напомним, ранее функционер рассказал о договоренности с красно-белыми по аренде полузащитника Александра Зуева.

«Пока мы только в процессе переговоров, больше сказать не могу», – заявил Шляхтин, отказавшись комментировать об аренде идет речь или о полноценном трансфере.

23-летний Кутин выступает за «Спартак-2» с 2013 года. На его счету 89 матчей и три гола.