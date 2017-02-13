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  • Виллаш-Боаш: «Пообещал президенту «Шанхай СИПГ», что в конце сезона он будет спать с трофеем»

Виллаш-Боаш: «Пообещал президенту «Шанхай СИПГ», что в конце сезона он будет спать с трофеем»

13 февраля 2017, 16:26
14

Тренерский штаб и игроки «Шанхай СИПГ» приняли участие в мероприятии, посвященном скорому открытию китайского сезона. На вечере присутствовали главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш, полузащитник Оскар и нападающий Халк. Сезон в Китае стартует 3 марта.

«Я пообещал президенту клуба, что в конце сезона он будет спать с трофеем. Мы должны поблагодарить этих людей за их финансовые вложения в команду. Каждый мечтает о том, чтобы побеждать. Верю, что в конце сезона мы достигнем поставленных целей. «Шанхай СИПГ» должен выигрывать трофеи», – отметил Виллаш-Боаш.

Напомним, в межсезонье в «Шанхай СИПГ» перешел бразилец Оскар, ранее выступавший за «Челси». Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Халк выступает за клуб с лета 2016 года, когда перешел из «Зенита» за 55,8 миллиона евро.

Андре Виллаш-Боаш возглавил «Шанхай СИПГ» в ноябре 2016 года. В Китае зарплата португальского тренера составляет 12 миллионов евро в год.

Источник: Daily Mail
Азия Шанхай Порт Халк Оскар Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (14)
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BrezAndr
1486992939
Конец сезона, Шанхай СИПГ занял 2 место АВБ: "Нам нехватило самую малость! Прошу руководство выделить еще 80 млн. на покупку игроков и в следующем сезоне мы точно возьмем трофей".
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EVGEN13RUS
1486993385
А Боаш спать в ванне с деньгами
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порт
1486994921
А Трофей наверное это Китайское имя.
Ответить
ALeX-161-rus
1486997121
Как бы ему не пришлось спать с китайским президентом......
Ответить
Павел Буре
1486997620
а что бабы в китае перевелись???
Ответить
dudkadim
1487000586
С китайским?
Ответить
Хотел же ставить на ничью
1487000799
Где-то я, уже такие обещания слышал.
Ответить
Rebrova
1487001619
А если он будет спать с бронзовой медалью?
Ответить
swot1205
1487001795
всем нужно бабло
Ответить
ijgiz
1487010338
с бронзой он и без тебя мог спать
Ответить
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