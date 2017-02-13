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    Виллаш-Боаш: «Пообещал президенту «Шанхай СИПГ», что в конце сезона он будет спать с трофеем»

    Тренерский штаб и игроки «Шанхай СИПГ» приняли участие в мероприятии, посвященном скорому открытию китайского сезона. На вечере присутствовали главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш, полузащитник Оскар и нападающий Халк. Сезон в Китае стартует 3 марта.

    «Я пообещал президенту клуба, что в конце сезона он будет спать с трофеем. Мы должны поблагодарить этих людей за их финансовые вложения в команду. Каждый мечтает о том, чтобы побеждать. Верю, что в конце сезона мы достигнем поставленных целей. «Шанхай СИПГ» должен выигрывать трофеи», – отметил Виллаш-Боаш.

    Напомним, в межсезонье в «Шанхай СИПГ» перешел бразилец Оскар, ранее выступавший за «Челси». Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Халк выступает за клуб с лета 2016 года, когда перешел из «Зенита» за 55,8 миллиона евро.

    Андре Виллаш-Боаш возглавил «Шанхай СИПГ» в ноябре 2016 года. В Китае зарплата португальского тренера составляет 12 миллионов евро в год.

    Источник: Daily Mail

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    13.02.2017 16:26
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz 13 февраля 2017, 21:25

      с бронзой он и без тебя мог спать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 февраля 2017, 19:03

      всем нужно бабло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 13 февраля 2017, 19:00

      А если он будет спать с бронзовой медалью?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 13 февраля 2017, 18:46

      Где-то я, уже такие обещания слышал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dudkadim 13 февраля 2017, 18:43

      С китайским?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 февраля 2017, 17:53

      а что бабы в китае перевелись???

      -2
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      ...
      Рейтинг: +91

      Godric > Павел Буре 13 февраля 2017, 18:04

      С чего вы так решили?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +675

      kagorich > Павел Буре 13 февраля 2017, 19:08

      если верить статистике, то с дамами там совсем плохо вот и спят с кем и чем попало( даже с трофеем ) по ходу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 13 февраля 2017, 17:45

      Как бы ему не пришлось спать с китайским президентом......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6306

      порт 13 февраля 2017, 17:08

      А Трофей наверное это Китайское имя.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 13 февраля 2017, 16:43

      А Боаш спать в ванне с деньгами

      0
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr > EVGEN13RUS 13 февраля 2017, 16:45

      В золотой ванне)

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 февраля 2017, 16:41

      Живанильдо ващето любит спать один..

      0
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