Виллаш-Боаш: «Пообещал президенту «Шанхай СИПГ», что в конце сезона он будет спать с трофеем»

Тренерский штаб и игроки «Шанхай СИПГ» приняли участие в мероприятии, посвященном скорому открытию китайского сезона. На вечере присутствовали главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш, полузащитник Оскар и нападающий Халк. Сезон в Китае стартует 3 марта.

«Я пообещал президенту клуба, что в конце сезона он будет спать с трофеем. Мы должны поблагодарить этих людей за их финансовые вложения в команду. Каждый мечтает о том, чтобы побеждать. Верю, что в конце сезона мы достигнем поставленных целей. «Шанхай СИПГ» должен выигрывать трофеи», – отметил Виллаш-Боаш.

Напомним, в межсезонье в «Шанхай СИПГ» перешел бразилец Оскар, ранее выступавший за «Челси». Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Халк выступает за клуб с лета 2016 года, когда перешел из «Зенита» за 55,8 миллиона евро.

Андре Виллаш-Боаш возглавил «Шанхай СИПГ» в ноябре 2016 года. В Китае зарплата португальского тренера составляет 12 миллионов евро в год.