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    Акинфеев начал тренировки на поле

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев начал тренировочные занятия на поле. 30-летний страж ворот в настоящее время продолжает курс восстановления после травмы. Напомним, что игрок не принимал участия в первом зимнем сборе армейцев по причине прохождения в Германии терапии коленного сустава.

    В текущем сезоне Акинфеев провел 23 поединка, пропустив 23 гола. В девяти встречах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.02.2017 15:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 14 февраля 2017, 10:08

      Здоровья и удачи!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 13 февраля 2017, 18:11

      Игорь,очень рад за тебя! Здоровья тебе! 4 марта ждем и верим в ПОБЕДУ!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +275

      BrezAndr 13 февраля 2017, 16:39

      На поле? В атаку готовят))
      Здоровья Игорю!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 13 февраля 2017, 15:26

      Здоровья ему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 13 февраля 2017, 15:24

      Дыра начал подготовку к сухарям ))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset > spartach n1 13 февраля 2017, 15:33

      Новость про голкипера ЦСКА, а не про мясную дырку, как ты об этом подумал

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > bset 13 февраля 2017, 16:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лошара,можешь сколько угодно пускать сопли на свою дырявую балерину ))

      -6
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > spartach n1 13 февраля 2017, 19:23

      дыра 4 мяча от рубина пустила сегодня

      3
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      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > 007abdul007 13 февраля 2017, 20:11

      Это для отвода глаз!

      0
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > spartach n1 13 февраля 2017, 21:36

      А я смотрю задело тебя...)

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > bset 13 февраля 2017, 23:45

      Ложил я на тебя чмо ))

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > spartach n1 14 февраля 2017, 08:21

      "Ложить" нет такого глагола.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > spartach n1 14 февраля 2017, 08:58

      дыра у тебя в башке

      -1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > himik2-62 14 февраля 2017, 11:27

      Не кукарекай кабыла ))

      0
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