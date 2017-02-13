Акинфеев начал тренировки на поле

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев начал тренировочные занятия на поле. 30-летний страж ворот в настоящее время продолжает курс восстановления после травмы. Напомним, что игрок не принимал участия в первом зимнем сборе армейцев по причине прохождения в Германии терапии коленного сустава.

В текущем сезоне Акинфеев провел 23 поединка, пропустив 23 гола. В девяти встречах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.