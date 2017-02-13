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    Сухина назначен начальником «Локомотива»

    Бывший арбитр Станислав Сухина рассказал о своем назначении в качестве начальника основной команды столичного «Локомотива».

    «Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды. У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком. Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так далее», – сказал экс-арбитр.

    Напомним, что ранее Сухина работал в Департаменте судейства и инспектирования РФС, в котором он трудился с 2013 по ноябрь 2016 года.

    Источник: ТАСС

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    13.02.2017 11:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 13 февраля 2017, 17:16

      Странный выбор...............

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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 13 февраля 2017, 13:02

      А сапоги точит пирожник...........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 13 февраля 2017, 12:57

      Интересное назначение

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 13 февраля 2017, 12:29

      Удачи!)

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 февраля 2017, 12:27

      У Локо фишка назначить людей, которые к своим обязанностям прикоснуться только в самом клубе впервые.А потом спрашивают, почему мы 8-12

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Munez89 13 февраля 2017, 19:46

      Здесь скорее прицел на прошлое Сухины как арбитра...может работать с арбитрами....

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