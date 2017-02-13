Сухина назначен начальником «Локомотива»

Бывший арбитр Станислав Сухина рассказал о своем назначении в качестве начальника основной команды столичного «Локомотива».

«Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды. У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком. Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так далее», – сказал экс-арбитр.

Напомним, что ранее Сухина работал в Департаменте судейства и инспектирования РФС, в котором он трудился с 2013 по ноябрь 2016 года.