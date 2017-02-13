Кудряшов станет помощником Григоряна в «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян признался, что видит в качестве своего помощника экс-полузащитника «Спартака» Дмитрия Кудряшова.

«Этот человек помогает мне строить команду. У него есть необходимые для коллектива человеческие и лидерские качества. Он как тренер может устанавливать необходимую коммуникацию с игроками.

Возможно, сейчас ему не позволяет проводить полный матч на поле его возраст, мобильность. Но вот непосредственно на тренировках Дмитрий приносит огромную пользу. Смотреть на его действия одно удовольствие. Скорость своего мышления Кудряшов способен передать нашим футболистам», – сказал Григорян.

После 17 туров «Анжи» занимает 11 строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 20 очков.