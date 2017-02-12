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    Кривцов: «Надеемся, в матче с «Сельтой» в Харькове увидим полный стадион»

    Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов выразил надежду на поддержку болельщиков в предстоящем матче с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы. Футболист хотел бы увидеть полные трибуны в Харькове, где и пройдет ответная встреча.

    «Мы знаем, что это сильная команда, играющая в атакующий футбол. Но детально противника пока не изучали. Думаю, в ближайшие дни начнeм тактический разбор.

    Надеемся, в Харькове будет полный стадион! На те матчи, которые «Шахтер» проводил в Харькове, приходило очень много болельщиков. Знаем, что здесь живут люди из Донбасса, которые были вынуждены покинуть свой регион. Они наверняка соскучились по большому футболу и придут нас поддержать, а мы в свою очередь постараемся порадовать их своей игрой», – заявил Кривцов.

    Напомним, встречи между «Шахтером» и «Сельтой» пройдут 16 и 23 февраля.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    12.02.2017 11:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1423

      Parham 12 февраля 2017, 12:17

      Дааа, надежда на стабильную ЗП - только за счёт последних денег болельщиков осталось!!!

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Parham 12 февраля 2017, 12:51

      Хрень городишь. А за счет кого они должны зп получать? У на Луч-Энергия, Кубань, Мордовия, Томь стабильно не получают зп, наверное у их болельщиков и последних денег не осталось.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > kykyi 12 февраля 2017, 13:28

      А ты не хрень???
      У народа России сейчас ещё есть пару рублей чтобы на футбол ходить!! А у народа Украшек - и копеек нет, чтобы сходить!!!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Parham 12 февраля 2017, 13:37

      С чего ты это взял, НТВ, Киселев рассказал? Побольше надо думать, как сделать чтобы Луч-Энергия в Турции не бомжевала, украинцы сами разберуться. Не наше дело их жизни учить, не дурней нас.

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      Рейтинг: +1423

      Parham > kykyi 12 февраля 2017, 13:49

      Ххаахахааааа, а тебе это статья ни о чём не говорит? Ты в её даже не вчитался!!! Как и в прошлые призывы заполнить всю арену, что на МЮ,Фенер, Наполи и т.д.!!!
      Отрицаешь, что Днепра больше нет?? А Луч ещё жив!!!
      И тебе сбросить ссылку на Укропские спорт-сайты???

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Parham 12 февраля 2017, 13:59

      Было бы дико, если бы перед матчами не было бы рекламы(призывов) заполнить трибуны стадионов. Днепра нет, а где наш клуб из Нижнего? А за Шахтер не беспокойся, заводы работающие в ДНР, ЛНР исправно перечисляют деньги Р Ахметову, владельцу Шахтера, и налоги в казну Украины. Лучше пусть Днепр опустится в 1 лигу, чем из бюджета за счет социалки поддерживать условную Томь. Это не справедливо и не законно.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Parham 12 февраля 2017, 14:56

      Откуда такая осведомлённость о народе Украины? Типичная русская история: говорить за весь народ, да ещё и за чужой. У хохлов все хорошо, не беспокойся :)))

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      Рейтинг: +1423

      Parham > la verdad 13 февраля 2017, 13:39

      Если тебе нужны ссылки на видео и финансовых проблемах - могу сбросить - это первый факт.
      Второй - могу сбросить скрины - которые тебе докажут как 90-95% хахлы сегодня играют в покер( пытаются на халяву заработать хоть гривну, хоть рубль), спортпрогнозы(бесплатные турниры), как на электронных деньгах понабирали кредитов на миллионы доллоров и не возвращают(даже сам пострадал).
      И третяе - если всё так хорошо - чего со страны уезжает народ??? Или ты даже своей статистике не веришь??? 4-5 лямов от населения страны(42-45 лямов) -это дохрена!!!

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      Рейтинг: +1423

      Parham > la verdad 13 февраля 2017, 13:40

      Известный немецкий футбольный журнал Kicker опубликовал статью о финансовых проблемах киевского Динамо

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