Кривцов: «Надеемся, в матче с «Сельтой» в Харькове увидим полный стадион»

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов выразил надежду на поддержку болельщиков в предстоящем матче с «Сельтой» в 1/16 финала Лиги Европы. Футболист хотел бы увидеть полные трибуны в Харькове, где и пройдет ответная встреча.

«Мы знаем, что это сильная команда, играющая в атакующий футбол. Но детально противника пока не изучали. Думаю, в ближайшие дни начнeм тактический разбор.

Надеемся, в Харькове будет полный стадион! На те матчи, которые «Шахтер» проводил в Харькове, приходило очень много болельщиков. Знаем, что здесь живут люди из Донбасса, которые были вынуждены покинуть свой регион. Они наверняка соскучились по большому футболу и придут нас поддержать, а мы в свою очередь постараемся порадовать их своей игрой», – заявил Кривцов.

Напомним, встречи между «Шахтером» и «Сельтой» пройдут 16 и 23 февраля.