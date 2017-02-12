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  • Анохин: «Мутко стабилизирует ситуацию в российском футболе»

Анохин: «Мутко стабилизирует ситуацию в российском футболе»

12 февраля 2017, 11:57
43

Вице-президент РФС Сергей Анохин считает, что нахождение на посту президента РФС Виталия Мутко является благом для российского футбола. Спортивный функционер уверен, что сейчас отечественный футбол уверенно движется вперед.

«Я знаю, что много критических высказываний направлено на Мутко, но я, как человек, который находится внутри футбольного процесса, могу сказать, что именно Виталий Леонтьевич является тем, кто стабилизирует обстановку в российском футболе и в спорте в целом. Хотя мы столкнулись с международными вызовами, которые носят больше политических характер, нежели спортивный, но мы все равно несмотря на это идем вперед.

Сейчас мы находимся на переломном моменте в российском футболе. Из-за некоторых руководителей и других факторов мы в один момент опустились в развитии футбола на 40 лет назад. Но сейчас мы движемся вперед и пытаемся все это нагнать. Также все это происходит благодаря Мутко», – заявил Анохин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (43)
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Закат
1486890004
Мутко тащит наш футбол вниз,и только слепые этого не видят!
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doktor 100
1486891491
Жопу лижет
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kykyi
1486891683
Стабильность, бля. Уж очень это похоже на речи про другого г-на. Он стабилизирует обстановку, из за проклятых 90-х и некоторых людей из зтого времени мы откатились черт те куда, кругом враги, но мы благодаря этому г-ну, в настоящее время все это преодолеваем(встаем с колен) и все это только благодаря этому г-ну. Ничего не напоминает? И еще, слабо сказать, кто именно эти нехорошие господа. Похоже, слабо. Засудить могут. А так бла-бла-бла, а попутно и задницу лизнул.
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BorisoW
1486893017
Да уж...Подхалимство или боязнь увольнения сподвигли этого чинушу такой бред написать?Сколько клубов банкротов?На каком месте в рейтинге сборная? Благо для Российского футбола очевидно,да здравствует Мудко!!!
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sir_Alex
1486893359
Ещё один сказочник!
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kykyi
1486895227
Короче. Есть Мутко-есть футбол в России. Нет Мутко-нет футбола в России. До боли знакомо.
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Наварх
1486899485
Из года в год стабилизируете со знаком минус, надежда покидает всех, остаётся несбыточная мечта о прогрессе Российского футбола.
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serppion
1486900918
Стабилизирует он - держи карман шире. Скоро и из футбола за мельдоний погонят, и во вторую сотню ФИФА вылетим. При Мутке позор за позором. А он непотопляем.
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alll-1
1486903529
обоих на кол
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Tostao
1486904621
Стабилизатор, мля ...
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