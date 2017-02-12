Анохин: «Мутко стабилизирует ситуацию в российском футболе»

Вице-президент РФС Сергей Анохин считает, что нахождение на посту президента РФС Виталия Мутко является благом для российского футбола. Спортивный функционер уверен, что сейчас отечественный футбол уверенно движется вперед.

«Я знаю, что много критических высказываний направлено на Мутко, но я, как человек, который находится внутри футбольного процесса, могу сказать, что именно Виталий Леонтьевич является тем, кто стабилизирует обстановку в российском футболе и в спорте в целом. Хотя мы столкнулись с международными вызовами, которые носят больше политических характер, нежели спортивный, но мы все равно несмотря на это идем вперед.

Сейчас мы находимся на переломном моменте в российском футболе. Из-за некоторых руководителей и других факторов мы в один момент опустились в развитии футбола на 40 лет назад. Но сейчас мы движемся вперед и пытаемся все это нагнать. Также все это происходит благодаря Мутко», – заявил Анохин.