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    Анохин: «Мутко стабилизирует ситуацию в российском футболе»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин считает, что нахождение на посту президента РФС Виталия Мутко является благом для российского футбола. Спортивный функционер уверен, что сейчас отечественный футбол уверенно движется вперед.

    «Я знаю, что много критических высказываний направлено на Мутко, но я, как человек, который находится внутри футбольного процесса, могу сказать, что именно Виталий Леонтьевич является тем, кто стабилизирует обстановку в российском футболе и в спорте в целом. Хотя мы столкнулись с международными вызовами, которые носят больше политических характер, нежели спортивный, но мы все равно несмотря на это идем вперед.

    Сейчас мы находимся на переломном моменте в российском футболе. Из-за некоторых руководителей и других факторов мы в один момент опустились в развитии футбола на 40 лет назад. Но сейчас мы движемся вперед и пытаемся все это нагнать. Также все это происходит благодаря Мутко», – заявил Анохин.

    Источник: Спорт FM

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    12.02.2017 11:57
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 12 февраля 2017, 20:58

      падение продолжается стабильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 февраля 2017, 18:18

      Санохин:
      На меня снизошло благо,
      Я под него лягу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 12 февраля 2017, 16:51

      Еще одна "шестерка"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 12 февраля 2017, 16:03

      Стабилизатор, мля ...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 12 февраля 2017, 15:45

      обоих на кол

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      sampos 12 февраля 2017, 15:35

      "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку." (басни Крылова) Больше их хвалить некому. А этот господин Анохин вобще не в курсе футбольных дел. Только на днях наша сборная загремела в рейтинге ФИФА всё ниже и ниже... но у них в РФС какие-то ....иксы растут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 февраля 2017, 15:31

      У Анохина выбора нет , как деферамбы своему боссу т.к. Когда то выбездят их обоих.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 февраля 2017, 15:01

      Стабилизирует он - держи карман шире. Скоро и из футбола за мельдоний погонят, и во вторую сотню ФИФА вылетим. При Мутке позор за позором. А он непотопляем.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 февраля 2017, 14:38

      господин Анохин хватит нам лапшу на уши вешать нам власть вешала 70 лет и теперь вы тут стараетесь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 12 февраля 2017, 14:38

      Из года в год стабилизируете со знаком минус, надежда покидает всех, остаётся несбыточная мечта о прогрессе Российского футбола.

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