Мане — самый результативный игрок «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ

Гол нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане в матче 25-тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» позволил сенегальцу стать самым результативным игроком команды в текущем сезоне национального первенства. На счету форварда 11 голов и четыре голевых передачи в 22-х играх за команду Юргена Клоппа.

Мане проводит третий матч за «Ливерпуль» после возвращения с Кубка африканских наций, где его сборная выбыла на стадии четвертьфинала, уступив будущему победителю турнира команде Камеруна (0:0, 4:5 по пенальти).

В последних пяти матчах ливерпульцы не одержали ни одной победы, уступив в четырех встречах и одна сведя к ничьей.