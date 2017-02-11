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    Мане — самый результативный игрок «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ

    Гол нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане в матче 25-тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» позволил сенегальцу стать самым результативным игроком команды в текущем сезоне национального первенства. На счету форварда 11 голов и четыре голевых передачи в 22-х играх за команду Юргена Клоппа.

    Мане проводит третий матч за «Ливерпуль» после возвращения с Кубка африканских наций, где его сборная выбыла на стадии четвертьфинала, уступив будущему победителю турнира команде Камеруна (0:0, 4:5 по пенальти).

    В последних пяти матчах ливерпульцы не одержали ни одной победы, уступив в четырех встречах и одна сведя к ничьей.

    Источник: Opta

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    11.02.2017 21:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 11 февраля 2017, 22:46

      Лучший в Ливерпуле на данный момент

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