Тимощук заявил, что уже получал предложения о тренерской работе

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук подчеркнул, что ему уже поступали предложения стать тренером. Недавно 37-летний футболист закончил обучение на категории PRO.

Вчера бывший игрок «Шахтера», «Баварии» и «Кайрата» объявил о завершении карьеры.

«Когда заканчиваешь карьеру футболиста, хочется познать футбол с другой стороны. Я изучил его как футболист, теперь хочу посмотреть со стороны тренера. Обучение очень важно, поэтому я решил получить диплом категории А и PRO. Предложения стать тренером мне уже поступали, но я не хотел бы говорить об этом и называть конкретные команды. Рассматривал бы я предложения от команд первой лиги Украины? Нет, не думаю.

Чем занимаюсь сейчас? Мои дела и дела семьи всегда были личными, я не хотел бы об этом рассказывать», – сказал Тимощук.