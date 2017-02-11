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    Тимощук заявил, что уже получал предложения о тренерской работе

    Экс-полузащитник «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук подчеркнул, что ему уже поступали предложения стать тренером. Недавно 37-летний футболист закончил обучение на категории PRO.

    Вчера бывший игрок «Шахтера», «Баварии» и «Кайрата» объявил о завершении карьеры.

    «Когда заканчиваешь карьеру футболиста, хочется познать футбол с другой стороны. Я изучил его как футболист, теперь хочу посмотреть со стороны тренера. Обучение очень важно, поэтому я решил получить диплом категории А и PRO. Предложения стать тренером мне уже поступали, но я не хотел бы говорить об этом и называть конкретные команды. Рассматривал бы я предложения от команд первой лиги Украины? Нет, не думаю.

    Чем занимаюсь сейчас? Мои дела и дела семьи всегда были личными, я не хотел бы об этом рассказывать», – сказал Тимощук.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    11.02.2017 19:58
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