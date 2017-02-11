Марку Силва: «В перерыве Клаттенбург извинился за гол Санчеса»

Главный тренер «Халл Сити» Марку Силва подтвердил, что в перерыве встречи 25-го тура английской Премьер-лиги между его командой и «Арсеналом» (0:2) арбитр Марк Клаттенбург принес извинения за засчитанный гол Алексиса Санчеса. В моменте с первым взятием ворот «тигров» чилийский нападающий отправил мяч в ворота соперника рукой.

Победа позволила лондонской команде набрать 50 очков и временно сравняться в турнирной таблице с «Тоттенхэмом», занимающим вторую строчку. «Халл» с 25-ю баллами остался на 18-м месте.