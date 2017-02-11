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    Марку Силва: «В перерыве Клаттенбург извинился за гол Санчеса»

    Главный тренер «Халл Сити» Марку Силва подтвердил, что в перерыве встречи 25-го тура английской Премьер-лиги между его командой и «Арсеналом» (0:2) арбитр Марк Клаттенбург принес извинения за засчитанный гол Алексиса Санчеса. В моменте с первым взятием ворот «тигров» чилийский нападающий отправил мяч в ворота соперника рукой.

    Победа позволила лондонской команде набрать 50 очков и временно сравняться в турнирной таблице с «Тоттенхэмом», занимающим вторую строчку. «Халл» с 25-ю баллами остался на 18-м месте.

    Источник: BBC

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    11.02.2017 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 февраля 2017, 20:27

      Алексис Санчес поступил говняно

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 11 февраля 2017, 20:21

      Интересно, о чём с помощником говорили. Надо было отменять гол.

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