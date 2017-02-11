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    Марсьяль вышел в стартовом составе «МЮ» впервые за месяц

    Матч 25-го тура английской Премьер-лиги против «Уотфорда» стал для нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля первым в стартовом составе за четыре недели. Последним выходом француза в основе «красных дьяволов» до этого момента было появление во встрече 21-го тура против «Ливерпуля» (1:1).

    В текущем сезоне национального чемпионата 21-летний Марсьяль принял участие в 14-ти матчах команды Жозе Моуриньо, в которых забил два гола.

    В период зимнего трансферного окна сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Севильи».

    Накануне футболист лично опроверг вероятность ухода из клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 18:25
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