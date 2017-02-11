Григорян: «Игроки «Анжи» дадут бой «Спартаку». И не только»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал понять, что его команда хорошо подготовлена ко второй части сезона чемпионата России. Специалист заверил, что махачкалинцы дадут бой лидеру РФПЛ «Спартаку».

– В этом сезоне вы уже «пошумели», выбив со «СКА-Хабаровском» из Кубка России «Спартак». Неужели не пугает, как красно-белые, с которыми вам предстоит сыграть уже через месяц в чемпионате, усилились этой зимой?

– Ну что я должен сказать? Какая разница, кто кого покупает? Нам придется сложно, но и «Спартаку» с нами просто не будет. Понимаете, в футболе – как в шоу-бизнесе.

– Это как?

– Есть раскрученные имена, а есть неизвестные исполнители. Да, у ряда наших футболистов не было игровой практики в этом сезоне, кто-то пришел из первого дивизиона. Но поверьте, мы взяли качественных футболистов.

– А «Спартак» – Луиса Адриано, Самедова…

– Мои игроки дадут бой «Спартаку». И не только.

По итогам 17-ти туров чемпионата России «Анжи» занимает 11-ю позицию, имея на своем счету 20 очков.