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    Григорян: «Игроки «Анжи» дадут бой «Спартаку». И не только»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал понять, что его команда хорошо подготовлена ко второй части сезона чемпионата России. Специалист заверил, что махачкалинцы дадут бой лидеру РФПЛ «Спартаку».

    – В этом сезоне вы уже «пошумели», выбив со «СКА-Хабаровском» из Кубка России «Спартак». Неужели не пугает, как красно-белые, с которыми вам предстоит сыграть уже через месяц в чемпионате, усилились этой зимой?

    – Ну что я должен сказать? Какая разница, кто кого покупает? Нам придется сложно, но и «Спартаку» с нами просто не будет. Понимаете, в футболе – как в шоу-бизнесе.

    – Это как?

    – Есть раскрученные имена, а есть неизвестные исполнители. Да, у ряда наших футболистов не было игровой практики в этом сезоне, кто-то пришел из первого дивизиона. Но поверьте, мы взяли качественных футболистов.

    – А «Спартак» – Луиса Адриано, Самедова…

    – Мои игроки дадут бой «Спартаку». И не только.

    По итогам 17-ти туров чемпионата России «Анжи» занимает 11-ю позицию, имея на своем счету 20 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2017 12:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 февраля 2017, 12:40

      Посмотрим как у него получится .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 23:50

      иди телок тренируй!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      BURNIK 11 февраля 2017, 14:23

      Сомнительно всё это)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 февраля 2017, 13:18

      А вдруг опять "семейные причины"?)
      И ара тут же сдриснет...

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