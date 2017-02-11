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    Вице-президент «Урала»: «Команду нервируют слухи о договорных матчах»

    Вице-президент «Урала» Александр Левин рассказал об отношении футболистов к слухам о договорных матчах. Напомним, что уральская команда оказалась в центре скандала после матча РФПЛ с «Тереком» (1:4), который многие посчитали договорным.

    – Как в команде отнеслись к атаке по договорным матчам, букмекерам?

    – Ребят это нервирует, конечно. Им это неприятно все. Чувствую это. Пытаются не обращать внимание. Но, когда играют на сборе с какой-то командой 4:2, а их обвиняют в договорняке – это слишком.

    Какая-то букмекерская контора. Какой-то казах, знаю, судится. Ему не платят. Суд принял позицию букмекерской конторе, которая говорит, что мы сыграли договорной матч. Это какое-то мошенничество в квадрате.

    – Вопросы у букмекеров есть не только к командам?

    – «Астра» – «Урал». Товарищеский матч. Играют непонятно где. Какие-то судьи левые. Как можно принимать ставки на такой матч. Мне, кстати, говорят, что эти местные судьи сами во всю играют на ставках. Ставят условно на то, что в этой игре будет два пенальти.

    Или на красную карточку. Потом сами же ставят пенальти, показывают карточки. Что-то в этом есть ненормальное. Где-то «Урал» играл. В матче и нам чистый гол забили, и мы забили. В обоих случаях показали вне игры.

    Посмотрели на повторе – до вне игры метра два еще. Потом только услышали, что арбитр знал – в этой игре должно быть мало голов. Букмекеры превратили футбол неизвестно во что.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.02.2017 08:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 11 февраля 2017, 14:24

      А еще, Урал сдал игры Спартаку, со стандартным 0:1. И Терек тоже, и тоже 0:1. Покайтесь.

      -1
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 11 февраля 2017, 12:11

      товарняк=договорняк.Вчера Спартак-Осиек посмотрите гол Осиека на 88 минуте.

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 11 февраля 2017, 11:01

      Так конечно букмекерам выгодно утверждать что матч договорной. Они же деньги потеряют если докажут что нет

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 11 февраля 2017, 10:26

      так не договаривайтесь)

      1
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