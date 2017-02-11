Вице-президент «Урала»: «Команду нервируют слухи о договорных матчах»

Вице-президент «Урала» Александр Левин рассказал об отношении футболистов к слухам о договорных матчах. Напомним, что уральская команда оказалась в центре скандала после матча РФПЛ с «Тереком» (1:4), который многие посчитали договорным.

– Как в команде отнеслись к атаке по договорным матчам, букмекерам?

– Ребят это нервирует, конечно. Им это неприятно все. Чувствую это. Пытаются не обращать внимание. Но, когда играют на сборе с какой-то командой 4:2, а их обвиняют в договорняке – это слишком.

Какая-то букмекерская контора. Какой-то казах, знаю, судится. Ему не платят. Суд принял позицию букмекерской конторе, которая говорит, что мы сыграли договорной матч. Это какое-то мошенничество в квадрате.

– Вопросы у букмекеров есть не только к командам?

– «Астра» – «Урал». Товарищеский матч. Играют непонятно где. Какие-то судьи левые. Как можно принимать ставки на такой матч. Мне, кстати, говорят, что эти местные судьи сами во всю играют на ставках. Ставят условно на то, что в этой игре будет два пенальти.

Или на красную карточку. Потом сами же ставят пенальти, показывают карточки. Что-то в этом есть ненормальное. Где-то «Урал» играл. В матче и нам чистый гол забили, и мы забили. В обоих случаях показали вне игры.

Посмотрели на повторе – до вне игры метра два еще. Потом только услышали, что арбитр знал – в этой игре должно быть мало голов. Букмекеры превратили футбол неизвестно во что.