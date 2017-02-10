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    Бабаев: «Трансферы у ЦСКА могут быть, но это будут бюджетные сделки»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мыслями о возможных покупках армейцев до закрытия зимнего трансферного окна, а также рассказал о текущем финансовом положении клуба.

    «Трансферы еще могут быть, но в любом случае это будут бюджетные сделки. Дело не только в расходах, связанных со стадионом, который понес и продолжает нести ЦСКА. Да, есть кредит, который необходимо гасить, есть затраты на эксплуатацию арены.

    Если вы посмотрите, клубы стали гораздо внимательнее относиться к затратам. Это во многом связано и с последствиями экономического кризиса и с введением финансового фэйр-плей. Потому данная ситуация применима не только к ЦСКА, но и ко всему российскому футболу», – заявил функционер.

    Напомним, трансферное окно в России закроется 24 февраля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.02.2017 18:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +840

      vovan55 11 февраля 2017, 02:53

      швыряться деньгами может только газпром и абрамович...

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 февраля 2017, 19:09

      ничего удивительного.. цска в последнее время только экономит и берет в аренду

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 10 февраля 2017, 18:52

      Алекс! Скажи жене, что здесь футболисты, а не филологи.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 10 февраля 2017, 18:42

      Господи!Неужели нельзя написать грамотно!? у меня жена в шоке от трансферу!

      1
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      Рейтинг: +44

      Deo > АЛЕКС 58 10 февраля 2017, 19:00

      Молча выделить ошибку и нажать Ctrl+Enter, будет быстрее и полезнее.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > АЛЕКС 58 11 февраля 2017, 01:30

      Что Вы хотите, если на экране, установленном в студии 5 канала, несколько минут висело: "ОБОРТЫ - ВНЕ ЗАКОНА"? Мой друг снял с экрана телевизора на свою "зеркалку", но потом и в питерской прессе кадр появился... Так, когда мне снимок пришёл по электронной почте, я сначала вообще не сообразил, что речь шла об абортах... Думал, что речь идёт о каких-то об "оборОтах" или "оборотнях", просто написали безграмотно... Оказалось, что это аборты...



      https://lenizdat.ru/articles/1142842/

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > cska-62 11 февраля 2017, 08:00

      Умнеет народ!

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > АЛЕКС 58 11 февраля 2017, 08:01

      А исправили ошибку!

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