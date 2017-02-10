Бабаев: «Трансферы у ЦСКА могут быть, но это будут бюджетные сделки»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мыслями о возможных покупках армейцев до закрытия зимнего трансферного окна, а также рассказал о текущем финансовом положении клуба.

«Трансферы еще могут быть, но в любом случае это будут бюджетные сделки. Дело не только в расходах, связанных со стадионом, который понес и продолжает нести ЦСКА. Да, есть кредит, который необходимо гасить, есть затраты на эксплуатацию арены.

Если вы посмотрите, клубы стали гораздо внимательнее относиться к затратам. Это во многом связано и с последствиями экономического кризиса и с введением финансового фэйр-плей. Потому данная ситуация применима не только к ЦСКА, но и ко всему российскому футболу», – заявил функционер.

Напомним, трансферное окно в России закроется 24 февраля.